Serena Autieri, chi è il marito Enrico Griselli? Professione e figli

Chi è Enrico Griselli, il marito della celebre attrice italiana Serena Autieri e padre della piccola Giulia Tosca, venuta al mondo nel 2013

Scopriamo insieme tutti i segreti di Enrico Griselli, dall’attività lavorativa fino alla vita privata in compagnia della nota attrice Serena Autieri!

Chi è Enrico Griselli

Nasce in Umbria, più precisamente a Spoleto, ma non è chiaro quale sia la data di nascita dell’uomo. Per un lungo periodo lavora come manager negli Emirati Arabi, a Dubai. In particolare ricopre un ruolo di grande rilevanza, è Direttore del settore investimenti di una banca molto conosciuta.

Successivamente, decide di cambiare completamente l’ambito lavorativo e di avvicinarsi al mondo dello spettacolo con il ruolo di impresario teatrale. Decide così di abbandonare la sua città e di trasferirsi a Roma, dove fonda la Engage Produzione, che vanta numerosi successi nel panorama teatrale italiano.

La vita con Serena Autieri

La coppia si sposa l’11 settembre del 2010, in una commovente cerimonia celebrata nel Duomo di Spoleto. L’amore è stato anche coronato dall’arrivo, nel 2013, della piccola Giulia Tosca.

Enrico Griselli e l’attrice si conoscono proprio quando il primo lavora come manager a Dubai. In quel periodo erano numerose le loro fughe romantiche nel deserto durante i weekend, che l’attrice ricorda come uno dei momenti più belli del periodo del fidanzamento.

Dopo il matrimonio, quando Griselli decide di dedicarsi all’imprenditoria teatrale, la sua Serena diventa la sua musa protagonista in diversi spettacoli di successo.

Diventati veramente inseparabili, nelle occasioni mondane e in tournée, quando possibile, Enrico cerca di essere sempre accanto alla moglie, dietro le quinte o seduto in platea: la sostiene, la applaude e ne condivide i progetti artistici.

Una coppia solida quella costituita da Serena Autieri e da Enrico Griselli, che non è mai stata sfiorata, in oltre dieci anni di relazione, dai gossip.