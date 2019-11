Tre ragazzini di Chioggia hanno preso di mira un senzatetto, popolare nella zona, per dargli fuoco. Il video ha fatto il giro del Web allertando i Carabinieri

Il senzatetto popolare in quella zona di Chioggia è stato messo all’angolo da tre ragazzini che hanno cercato di dargli fuoco, riprendendo la scena con il cellulare.

Tre ragazzini danno fuoco ad un clochard

Un video che sta facendo il giro di bacheche di Facebook e messaggi Whatsapp, con tre ragazzini che danno fuoco ai capelli di un clochard.

L’uomo di 45 anni vive una brutta situazione da molti anni ed è conosciuto nella zona. La vittima dovrebbe essere fuori pericolo e proprio dalle immagini del video sembra non aver subito gravi danni.

Lo stesso dorme dentro un peschereccio abbandonato, lo stesso che è andato a fuoco ad Ottobre: l’uomo aveva detto agli inquirenti di aver lasciato una candela accesa, ma ora gli episodi sembrano poter avere una correlazione fra loro.

Tre ragazzini apparentemente annoiati lo prendono di mira, passandosi il cellulare per riprendere la scena e l’accendino per dargli fuoco ai capelli. La vittima di questo atto è in piedi e non agisce, non si difende quasi come se non si accorgesse di cosa stesse per capitare.

Per fortuna la fiammella si spegne e i ragazzi non portano a termine la loro missione senza scopo.

Ragazzi individuati dai Carabinieri

Il video ha fatto preso il giro del Web e la denuncia ai Carabinieri è arrivata prontamente. I tre presunti colpevoli sono stati individuati ma nei loro confronti – per ora – non sono stati presi provvedimenti e nelle prossime ore si deciderà come agire nei loro confronti.

Nel mentre il clochar è irreperibile, forse scappato dallo spavento.