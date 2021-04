Poche ore fa Selvaggia Roma ha pubblicato uno scatto davvero bollente dove mostra in primo piano il suo décolleté!

Lo spacco della scollatura è troppo profondo e si intravede un particolare troppo intimo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è sempre meravigliosa, non ha rivali!

Selvaggia Roma al GF Vip

La bella Selvaggia si è di nuovo candidata per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, facendo un appello sul suo profilo Instagram.

La romana vuole ripetere nuovamente l’esperienza nel reality di Alfonso Signorini, dato che la sua permanenza nella casa è durata troppo poco.

Il noto conduttore, insieme agli autori, sta lavorando per il nuovo cast del GF Vip 6.

Potremo vedere tra i concorrenti, la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi e anche Paola Caruso.

Ma a partecipare alla nuova edizione del reality, probabilmente ci sarà Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

L’influencer ha chiesto anche aiuto ai suoi follower, in modo che loro potessero chiedere ad Alfonso di farla ritornare nella Casa più spiata d’Italia, mettendo in palio un aperitivo con lei per il commento più convincente da parte degli utenti.

Chissà se Alfonso Signorini accoglierà la richiesta di Selvaggia, probabilmente sì ma non è ancora detto!

Lo scatto bollente di Selvaggia Roma

Selvaggia Roma continua a far impazzire i suoi follower con degli scatti super piccanti tra provocazione e ironia.

Nell’ultimo post ha pubblicato una nuova foto bollente che ha scatenato i fans.

In ogni sua foto, la temperatura aumenta ogni volta, soprattutto in questa immagine.

Selvaggia si mostra con una scollatura davvero spaziale ed è talmente profonda che si intravede un tatuaggio in mezzo al seno.

Lei è sempre meravigliosa, mora e tatuata con un corpo pazzesco e un viso molto provocante.

L’influencer indossa un vestito nero con lo scollo a V, che ha sconvolto l’intero web.

Oltre ad essere molto bella è anche molto simpatica, infatti nella didascalia del post scrive:

“Certo che Dio creò l’uomo prima della donna… si fa sempre una bozza prima del capolavoro”.

Inutile dire che la foto ha avuto un boom di like e commenti, anche la sua ex coinquilina Patrizia De Blanck ha commentato con delle emoticon e ha scritto “Bella cara”.

Selvaggia ha conquistato proprio tutti e ha tutte le qualità per riuscire a rientrare nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.