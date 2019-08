“Sei profondamente disturbata”: Greta Thunberg replica agli insulti del giornalista

Greta Thunberg, giovane attivista sul fronte del clima, ha replicato agli insulti che le sono stati riservati, senza risparmiare in modo particolare i giornalisti. La giovane svedese si è rivolta a Andrew Bolt, editorialista, il quale l’aveva definita “profondamente disturbata”.

Non ha alcuna intenzione di restare in silenzio Greta Thrunberg che, agli insulti, ha deciso di rispondere a tono. L’editorialista dell’Herald Sun, uno dei tanti scettici in merito al cambiamento climatico, aveva usato proprio in un suo editoriale una definizione molto forte contro la ragazzina, definendola senza mezzi termini una “disturbata”.

Con questo tweet la Thunberg ha messo a tacere l’editorialista Bolt che proprio alla studentessa aveva riservato dei veri e propri insulti.

I am indeed ”deeply disturbed” about the fact that these hate and conspiracy campaigns are allowed to go on and on and on just because we children communicate and act on the science. Where are the adults? pic.twitter.com/xDSlN0VgtZ

