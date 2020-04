Sei a dieta? 10 consigli per non ingrassare a Pasqua

Sei a dieta ma sta per arrivare Pasqua e non sai come affrontare questa festività senza ingrassare? Ecco qualche valido consiglio.

La Pasqua è una delle festività più dolci in assoluto, visto che – in questa occasione – si mangiano uova di cioccolato e altre prelibatezze. Come non ingrassare?

1. Considera la Pasqua come un solo giorno (solo la domenica)

Questa regola vale – soprattutto – per il cioccolato. In questo modo, vai a limitare i danni, dandoti un intervallo di tempo definito entro il quale puoi goderti un po’ di dolcezza.

2. Pianifica le tue prelibatezze per il giorno e rispetta il piano

Decidi in anticipo non solo cosa mangerai, ma quando lo mangerai.

Vale la pena prendersi il tempo di sedersi e visualizzare questo piano, immaginando dove sarai, come scarterai il cioccolato e come ti sentirai quando lo mangerai.

3. Preparati alla tentazione

Pianifica in anticipo le tue risposte a coloro che ti hanno tentato durante il weekend di Pasqua, minacciando di far deragliare i tuoi piani accurati.

Inizia ringraziando quella persona per averti offerto delle prelibatezze extra: questo ti consente di passare agevolmente a rifiutarle con frasi educate.

4. Essere al punto con il più vicino e il più caro

Se di solito ti comprano un dolce tradizionale a base di cioccolato per Pasqua, chiedi se potresti avere un’alternativa quest’anno.

Forse i tuoi fiori preferiti o qualcosa di colorato per il giardino, una gita in un luogo locale, un buono per provare un nuovo hobby.

5. Conosci i fatti

È interessante notare che il cioccolato ha un basso indice glicemico (IG), quindi non farà salire i livelli di zucchero nel sangue, nonostante quel che la gente dice.

Ricorda, tuttavia, il motivo per cui il cioccolato è a basso indice glicemico è che la digestione dello zucchero in esso contenuto è rallentata da grandi quantità di grasso, quindi è ancora necessario rimanere fermi su quanto mangi per il bene della tua salute.

Se sei un fan del cioccolato fondente, una buona notizia: i ricercatori svedesi hanno scoperto che un po’ di cioccolato ad alta percentuale di cacao (70% e oltre) ti aiuta a riempirti, quindi mangerai meno calorie.

Cerca le uova di cioccolato fondente sugli scaffali. Oppure potresti acquistare alcune mini barrette del tuo cioccolato fondente preferito e disporle in un grazioso cestino di vimini decorato con accessori pasquali.

6. Divertiti

Approfitta del fine settimana e goditi la vacanza. Sposta l’enfasi dal cioccolato allo trascorrere del tempo con amici e familiari, attivati e goditi una pausa dalla routine quotidiana.

7. Vacci piano

Approfitta del fatto che il cioccolato è l’unico alimento che si scioglie a temperatura corporea, quindi puoi metterne un pezzettino in bocca, facendolo sciogliere gradualmente.

Ciò ti consente di goderti appieno il delizioso sapore e la consistenza e prolungare la tua esperienza cioccolata.

In alternativa, gustare un uovo di Pasqua destinato ai bambini può essere un ottimo modo per assicurarti di non esagerare con il tuo momento di dolcezza.

8. La pianificazione è la chiave

Aiutati a mantenere il controllo della domenica di Pasqua, pianificando anche i tuoi pasti in anticipo.

Facendo colazione, pranzo e cena e alcuni snack salutari, sarà molto più facile attenersi al piano di limitazione dei danni dal cioccolato.

9. Preparati

Quando cuoci le leccornie pasquali, non farti ingannare nel pensare che le “alternative” di zucchero come il miele e il nettare di agave siano migliori solo perché sono naturali.

Il miele e gli sciroppi contano come zuccheri aggiunti (il tipo che dobbiamo limitare).

10. Continua, viziati

Solo perché non ti stai concedendo un camion carico di snack zuccherati durante il fine settimana di Pasqua, non significa che non puoi viziarti, in qualche modo.

Cucina il tuo piatto salato preferito o concediti una pausa con un lussuoso bagno di bolle.

Una caccia di Pasqua in giardino alla ricerca di articoli non alimentari è di solito un grande successo, insieme all’acquisto di bellissimi fiori primaverili: durano più a lungo del cioccolato!