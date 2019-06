Sea Watch, Cedu prende la decisione finale. L’appello: “Sbarchiamo lo stesso, siamo stremati”

Un appello arrivato direttamente dalla Sea Watch al largo di Lampedusa e il Cedu che oggi è chiamato a prendere una decisione in merito alla situazione.

Dopo aver inviato una richiesta alla Corte di Strasburgo, come abbiamo evidenziato in questo articolo, ora i migranti che si trovano all’interno della nave a pochi passi da Lampedusa lanciano un appello:

Repubblica ha intervistato il Capitano tedesco della nave – Carola Rackete – che ha dichiarato senza mezze misure:

“qualsiasi sia la decisione di oggi, entro in acque italiane per portarli in salvo”