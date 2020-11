Una sorprendente e convincente apologia di Belen Rodriguez. Maria De Filippi esalta la showgirl e nota acutamente il suo fisico sinuoso.

Parlare di bellezza e aspetto fisico può sembrare riduttivo e inappropriato secondo i critici televisivi più esigenti, che desiderano dialogare di temi pretestuosamente più importanti. Ma in realtà non è così.

Ogni tanto Maria De Filippi elogia qualcuno di famoso e stavolta concede un encomio a Belen Rodriguez. Nell’ultima puntata di Tu si que vales, celebre talent show firmato Canale 5, la leggendaria conduttrice ha riscoperto la bellezza spaziale della nota showgirl.

La regina dei people show Mediaset ha invitato la trentaseienne argentina ad esibirsi in un ballo latino-americano al centro dello studio televisivo ed è rimasta particolarmente affascinata dal suo corpo perfetto.

Tu si que vales, l’elogio a Belen Rodriguez firmato Maria De Filippi

Dopo aver tolto le scarpe, Belen Rodriguez raggiunge il ballerino al centro del palco di Tu si que vales e si lancia in una danza ad alto tasso di sensualità, che monopolizza tutta l’attenzione di Maria De Filippi:

“Se avessi il tuo corpo e le tue gambe, girerei nuda”

Secondo il giudizio insindacabile della conduttrice Mediaset, Belen Rodriguez detiene il primato della bellezza. Queen Mary la trova perfetta in ogni dettaglio e non smetterebbe mai di elogiare il suo fisico statuario.

La showgirl di Buenos Aires, nota come icona di bellezza incontrastata, ha incassato i complimenti smaccatamente interessati e ha replicato in modo epico:

“È proprio quello che faccio!”

Conscia del proprio charme e della propria avvenenza, Belen Rodriguez resta nell’immaginario collettivo il prototipo di bellezza latina per antonomasia, straimitato e di grande ispirazione per le ragazze più giovani e non.