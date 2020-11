Sei a dieta ma non dimagrisci? Ecco 5 falsi miti sulla dieta

Sei a dieta e non riesci a perdere peso in nessun modo, come mai? Scopri se erroneamente metti in atto uno di questi 5 falsi miti sulle diete.

La donna forse più dell’uomo è molto spesso schiava del suo aspetto fisico ed eterna insicura. Sempre a dieta e sempre a provare diversi modi per perdere quei chili di troppo che la fanno sentire male con se stessa.

Ci sono moltissimi falsi miti sulle diete da sfatare, eccone 5 molto semplici e soprattutto deleteri se osservati.

Scopri quali sono e non osservarli se vuoi stare a dieta e perdere peso in modo sano.

5 falsi miti sulla dieta

Sono molti i consigli e le direttive per perdere peso ma in particolare ci sono tantissimi falsi miti sul dimagrimento da sfatare.

Se non riesci a dimagrire nonostante tu sia a dieta e creda di fare tutto correttamente forse è perché commetti involontariamente qualche errore.

Ecco 8 falsi miti sulla dieta da sfatare:

Sudare fa dimagrire: dopo una bella e sana sudata, che derivi anche da sauna e bagno turco ad esempio, pesiamo di meno. Vero ma non siamo dimagriti, abbiamo solo tolto dei liquidi in eccesso che riacquisiremo al prossimo bicchier d’acqua. Non c’è da fidarsi mai se la bilancia segna un peso minore dopo una sauna o un workout, fidatevi dei risultati a lungo termine. Elimina i carboidrati: Togliere dalla propria quotidianità i carboidrati non è una scelta sana per dimagrire e raggiungere il giusto peso forma. I carboidrati sono la benzina che il motore del corpo usa per azionarsi, senza siamo scarichi e impossibilitati a far tutto. Fate un ciclo di dieta chetogenica può essere di aiuto, sotto la supervisione di un professionista, ma poi i carboidrati dovranno essere reintegrati. Vanno assunti senza dubbio con moderazione per dimagrire ma non devono essere banditi. Bevi acqua e limone al mattino: se ogni mattina al vostro risveglio berrete acqua e limone non dimagrirete, purificherete il vostro organismo dalle scorie ma non dimagrirete. Fai solo attività cardio: non è vero che facendo solo attività cardio ( ad esempio corsa) si dimagrisce, è possibile dimagrire anche facendo altre attività come sollevamento pesi e molto altro. L’importante è sempre affidarsi ad un professionista. Bevi solo acqua liscia: bere acqua liscia o acqua gasata quando siete a dieta non fa differenza. Bere fa bene al vostro corpo, vi idrata e aiuta a depurarvi ma non ha un effetto dimagrante. Le bollicine dell’acqua gassata forse gonfiano un po’ lo stomaco, ma non ingrassano.

Come dimagrire in modo sano

Il connubio che senza dubbio vi farà dimagrire? Attività sportiva di qualunque tipo fatta giornalmente unita ad un sano protocollo alimentare basato su un leggero deficit calorico.

Non esistono bacchetta magica e stregonerie o scorciatoie per dimagrire: bisogna impegnarsi, mangiare in modo sano ed equilibrato e bruciare più calorie di quante se ne incamerino.