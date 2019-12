Tragedia oggi a Milano con lo scontro tra camion e bus: il bilancio per ora è di 12 feriti e una donna in coma

Lo scontro tra un camion e un bus questa mattina a Milano ha portato ad un primo bilancio di una donna in coma e 12 feriti. Che cosa è successo?

Scontro a Milano

Secondo le prime indiscrezioni, come riporta anche il Tgcom24, questa mattina nel cuore di Milano un bus dell’Atm si è scontrato con un camion rifiuti della Amsa.

Sul pullman in trasito c’erano all’interno 15 persone e il conducente è stato estratto dalle lamiere, dopo che è rimasto incastrato a seguito dell’impatto. Lo stesso ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.

Una delle persone ferite, al momento dell’arrivo del 118 si è presentata con un arresto cardiaco. Immediato l’intervento dei medici che l’hanno rianimata sul posto e poi trasportata all’Ospedale Sacco in gravissime condizioni: è ora in coma.

Altre 4 persone sono state portate in ospedale in pessime condizioni mentre per altre dodici persone c’è una valutazione sul posto. Per una delle persone coinvolte c’è una presunta rottura del femore con maxi emergenza dichiarata dal 118.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e gli agenti di polizia stanno effettuando tutti i rilievi e raccogliendo le testimonianze per ricostruire la grave vicenda.

Nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni in merito alla dinamica e alle condizioni della donna in coma.