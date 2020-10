Incidente Santa Flavia, scontro tra auto e scooter: morto un ragazzo di 15 anni

L’adolescente era stato ricoverato al Policlinico di Palermo, dove è morto la notte scorsa, in seguito all’aggravarsi della sue condizioni.

L’incidente era avvenuto ieri mattina sulla statale 113 a Santa Flavia. Il ragazzo è deceduto questa mattina all’alba nel Policlinico di Palermo.

Drammatico incidente sulla statale: morto un ragazzo di 15 anni

Drammatico scontro ieri mattina, venerdì 23 ottobre, sulla Statale 113 a Santa Flavia, in provincia di Palermo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’auto ed uno scooter. A bordo dello scooter un ragazzo di 15 anni, che è stato immediatamente soccorso.

Come riferisce anche Palermotoday, il ragazzo è andato in arresto cardiaco ed è stato stabilizzato sul posto. Dopodiché è stato trasferito al Policlinico di Palermo, in condizioni già molto gravi.

Questa notte però le condizioni dell’adolescente sono precipitate e il giovane Massimiliano La Porta non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere, questa mattina all’alba, dopo 24 ore di agonia in ospedale.

Indagini in corso

Il ragazzo era a bordo dello scooter, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una vettura proveniente in direzione opposta. Il conducente dell’auto, un 48enne del posto, è rimasto illeso.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti dei carabinieri, che stanno cercando di capire se la responsabilità dell’incidente sia da addurre al conducente dell’auto o al 15enne. Se fosse confermata la prima ipotesi, il 48enne potrebbe ora rischiare l’accusa di omicidio stradale.

Massimiliano La Porta, 15 anni compiuti la scorsa estate, era uno studente del liceo Giuseppe D’Alessandro di Bagheria.

Alla notizia della sua morte, la bacheca Facebook del 15enne è diventata un susseguirsi di messaggi di affetto e tristezza per quanto accaduto al ragazzo.