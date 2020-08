“Ti denuncio per strage”. Scontro social tra Deianira e Federico Fashion Style

Deianira Marzano punta il metaforico ditino contro Federico Lauri. Sul social network Instagram è esploso un agguerrito scontro, dopo che l’hair stylist delle dive è risultato positivo al Covid-19.

Lei era venuta a conoscenza che Federico Fashion Style presentava sintomi influenzali e lo aveva messo nero su bianco sul suo profilo social. Lui, per tutta risposta, aveva pubblicato una Instagram story in cui faceva un bagno a mare e smentiva i rumors sul presunto contagio.

Nelle ultime ore la guerra fredda tra Deianira Marzano e Federico Fashion Style ha preso una piega memorabile. Tra i due è esploso uno scontro sanguinolento sui social, corredato da intimidazioni e minacce.

Deianira Marzano e Federico Fashion Style ai ferri corti

La conferma della positività di Federico Lauri è giunta domenica 24 agosto. L’amatissimo hair stylist dei vip e protagonista indiscusso de “Il Salone delle meraviglie”, è risultato positivo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone al ritorno dalla Sardegna.

Occorre sottolineare che Federico Lauri, prima di partire per l’isola, si era già sottoposto ad opportuni controlli, volti a fugare ogni dubbio. Il test aveva dato esito negativo e l’hair stylist era partito per le vacanze in totale serenità.

Sfortunatamente, mentre soggiornava in Sardegna, l’hair stylist è venuto a contatto con soggetti positivi ed ha contratto il Covid. Ha iniziato ad accusare i primi sintomi caratteristici del virus e l’influencer Deianira Marzano lo ha scoperto.

La sferzante napoletana si è precipitata sul suo profilo social e ha puntato il metaforico ditino contro il celebre l’hair stylist, che alcuni giorni prima aveva minacciato di denunciarla per insinuazioni e falsità.

Deianira Marzano si scaglia contro Federico Fashion Style: “Potevi procurare una strage”

“Con la febbre sei sceso in spiaggia solo per farti vedere da me…”

Ha esordito così, Deianira, dall’alto delle sue Instagram stories. Alla luce dei recenti risvolti, la web influencer si rivolge ai suoi followers e constata che, in realtà, dovrebbe esser lei a denunciare Federico Fashion Style per “tentata strage”.