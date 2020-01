Morto dentro la canna fumaria: trovato ragazzino scomparso da un mese

La storia di questo ragazzino scomparso da un mese sta facendo il giro del mondo: perché è stato trovato morto dentro una canna fumaria?

Il ragazzino scomparso da un mese è stato ritrovato morto all’interno di una canna fumaria: una storia agghiacciante che sta facendo il giro del mondo.

La scomparsa di Harley

Harley Dilly aveva 14 anni e abitava in una piccola cittadina americana in Ohio – Port Clinton. I genitori hanno dato l’allarme e hanno denunciato la sua scomparsa il 20 dicembre 2019: il ragazzo infatti era uscito di casa verso le sei del mattino – come di consueto – per recarsi a scuola.

Purtroppo non è mai arrivato all’Istituto e nessuno sembra averlo visto in quel tratto di strada che tutti i giorni percorreva. Le indagini sono partite immediatamente, considerando che nella piccola cittadina si conoscono tutti e sembra impossibile che qualcuno possa scomparire.

Poliziotti e volontari hanno girato per ogni angolo della cittadina diramando la sua foto anche ai paesi limitrofi: nonostante si siano avvalsi dell’aiuto di elicotteri e cani molecolari, Harley era letteralmente scomparso nel nulla.

Il ritrovamento del ragazzo dentro una canna fumaria

Le indagini – come si evince dai media locali americani – non si sono mai fermate. Ed è proprio per questo motivo che gli agenti hanno deciso di fare un controllo presso una abitazione in fase di ristrutturazione a pochi passi da dove abitava il giovane.

Al secondo piano, dentro il camino gli agenti hanno trovato gli occhiali e il giaccone del ragazzo: i soccorritori hanno dunque deciso di vederci chiaro ed entrare all’interno della canna fumaria. Harley è stato trovato morto proprio in quel punto.

I risultati dell’autopsia hanno confermato che la morte del giovane Harley sia avvenuta per asfissia e decompressione, essendo rimasto incastrato tra quelle pareti.

I sospetti da parte degli investigatori americani seguono la pista di morte accidentale, ma è necessario capire perché il ragazzo si sia infilato/caduto dentro la canna fumaria – forse – passando dal tetto: un gioco andato male, una scomessa? Le indagini continuano.