Scomparsa Roberta Girotto, ritrovato il corpo della mamma di tre figli

La scomparsa di Roberta Girotto dopo tre giorni di ricerche ha avuto il suo triste epilogo: ritrovato ora il corpo dalla Protezione Civile

La scomparsa di Roberta Girotto non ha avuto un lieto fine e dopo tre giorni di ricerche incessanti è stato trovato il corpo poche ore fa.

La mamma di Bovolenta scomparsa

Un’altra mamma del padovano scomparsa nel nulla da tre giorni e ora ritrovata grazie alle ricerche da parte dei Carabinieri e della Protezione Civile.

Il suo cadavere è stato trovato a Bacchiglione in località Argine Sinistro di Bovolenta. Si tratta di una donna di 50 anni che è stata identificata come la donna scomparsa da casa 3 giorni fa – come evidenzia il Mattino di Padova e Corriere della Sera.

La donna era scomparsa tre giorni fa lasciando a casa tutto: documenti, chiavi e cellulare. È stato proprio il figlio a dare l’allarme e denunciare il suo allontamento/scomparsa.

Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il suo ultimo passaggio alle ore 8.20 di mattina per poi sparire completamente nel nulla.

I familiari più stretti di Roberta hanno raccontato di un suo periodo difficile, ma senza alcuna problematica che potesse ricondurre alla sfera familiare. La donna ha sempre amato tantissimo i suoi figli e la sua famiglia.

Le ricerche hanno portato al suo ritrovamento e ora le indagini proseguono per fare chiarezza sulla causa della morte.

In aggiornamento