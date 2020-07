In merito alla scomparsa di Rocco Panetta, è stata ritrovata un’automobile con un cadavere al suo interno. Dell’uomo non si sapeva nulla dal 28 giugno.

L’automobile è stata rinvenuta, insieme al corpo, alle 18 di ieri pomeriggio e ha fatto pensare subito alla scomparsa Panetta.

Una tragica conclusione

Scomparsa Panetta, l’uomo di 27 anni, non aveva più dato sue notizie dallo scorso 28 giugno. Ieri, alle 18, i carabinieri hanno trovato la sua auto con un cadavere all’interno. Gli inquirenti hanno subito pensato che si trattasse del corpo senza vita del giovane. Secondo quanto si evince da Roma Today e Reggio Today gli inquirenti avrebbero confermato si tratti proprio del povero ragazzo scomparso.

Il ragazzo lavorava per Amazon a Passo Corese e si pensa che la sua morte risalga a qualche giorno fa.

La macchina era ferma a Vescovio, un quartiere. Sono stati alcuni passanti ad allertare le forze dell’ordine. Non si conoscono le cause della morte e sarà doveroso svolgere l’autopsia sul corpo che non presenta segni evidenti di violenza.

I familiari lo cercavano da giorni

Il ragazzo era originario della Calabria, di Gioiosa Jonica e i suoi familiari lo stavano cercando da diversi giorni. Sua sorella aveva allertato i media per aiutarli a trovare il fratello. Non avevano sue notizie da domenica 28 giugno alle 15. La scomparsa era poi stata regolarmente denunciata ai carabinieri. La sorella credeva dormisse a causa dei turni di lavoro logoranti che faceva. Il ragazzo, del resto, aveva preso dei giorni di permesso. Al momento, non si conoscono i motivi della morte. Per questo motivo, è stata disposta l’autopsia. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria.