Scomparsa Brenda, spunta l’agghiacciante verità dal cellulare del compagno

La scomparsa di Brenda è ancora avvolta nel mistero, ma un dettaglio dal cellulare del compagno potrebbe dettare la svolta

Fatti e verità nascoste vengono alla luce sulla scomparsa di Brenda, la giovane donna, scomparsa da Castelnuovo del Garda il 18 luglio 2018.

La donna scomparsa in circostanze misteriose

Maria Aprecida Soares, di origini brasiliane, chiamata da tutti Brenda, scompare all’età di 53 anni, da Castelnuovo del Garda –Verona- il 18 luglio 2018.

Andrea Felicetti, compagno e convivente della medesima, denuncia la scomparsa della vittima, dalla villetta di Castelnuovo, dove vivevano insieme:

“Sono andato a dormire in camera mia, Brenda dormiva in soggiorno perché avevamo litigato. Quando mi sono svegliato al mattino la mia convivente non c’era”

Secondo il racconto di Andrea Felicetti, Brenda, sarebbe uscita di casa per andare via per sempre. Fatto strano che abbia lasciato gli effetti personali, il telefonino, l’auto e i vestiti, e portato via solo il passaporto come emerso più volte da Chi l’ha Visto.

I sospetti di Brenda sul compagno

Brenda, si era confidata con alcune amiche, raccontando di essere arrivata ai ferri corti con il compagno con un rapporto logoro e minato dall’interferenza di un’altra persona. Evidenzia di averla addirittura affrontata e di essere stata da lei minacciata e maltrattata.

Successivamente, Brenda scrive alla figlia Gabriela su Whatsapp:

“Io e Andrea ci stiamo lasciando”

Andrea Felicetti, contatta il 26 luglio del 2018, con un e-mail, la produzione “Chi l’ha Visto” e denuncia l’allontanamento della compagna dalla casa, affermando di aver trascorso il weekend fuori casa per motivi privati.

Asserisce che lui e la compagna avevano già da tempo qualche problema in quanto fosse convinta dell’esistenza di un’altra donna.

Afferma convinto agli inviati di Rai Tre, che vanno a trovarlo a casa:

“Non ho un’altra”

Ma l’inviata Veronica Briganti trova una foto che lo ritrae con una bella ragazza colombiana, la stessa con cui oggi ha convolato a nozze.

La perizia sul telefono di Andrea Felicetti

Dalle ultime indagini sul caso, risulta che, Andrea Felicetti – ingegnere informatico – cancellò tutti i dati dal proprio cellulare il giorno della scomparsa di Brenda, il 18 luglio 2018.

La Procura di Verona ha effettuato la perizia sul cellulare dell’indagato ed è emerso che a cavallo tra i giorni 18 e 19 luglio 2018, Andrea Felicetti, cancellò in maniera irreversibile tutti dati sul suo cellulare, compresi sms e chiamate.

In Procura è stata depositata la relazione peritale del consulente nominato sul cellulare dell’ex compagno. Attualmente si indaga per omicidio a carico di ignoti.

La notizia viene divulgata dall’avvocato Roberta Micheletti, legale della figlia come si evince da Fanpage.

Dalle ultime indiscrezioni risulta inoltre che dal cellulare di Brenda, qualcuno abbia rimosso ogni traccia delle interazioni che ella aveva avuto con altre persone.

Le amiche riferiscono che dalle loro chat sono stati rimossi i messaggi audio e scritti da Brenda, in cui si lamentava del rapporto con Andrea.