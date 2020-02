Sciopero degli aerei, stop il 25 febbraio 2020: tutti gli orari e le informazioni

Sciopero degli aerei previsto per il 25 febbraio 2020: lo stop alimenta la polemica dei viaggiatori. Ecco tutti gli orari e le informazioni.

Nuovo sciopero degli aerei, l’Italia si ferma in data 25 febbraio 2020: quali sono gli orari? I biglietti sono rimborsabili?

Sciopero del 25 febbraio 2020

Nella giornata di domani il traffico aereo si ferma, anche se sono confermati i voli in fascia di garanzia al fine di consentire ai passeggeri di poter raggiungere alcune località.

Lo sciopero non è relativo a quanto sta accadendo in queste ore, bensì per una agitazione sindacale:

“il difficile momento che sta attraversando il trasporto aereo, necessita di una forte attenzione da parte del governo”

Non solo, perché da tempo i sindacati chiedono che vengano rivisti e rinnovati i contratti di lavoro, scaduti oramai da qualche tempo.

Orari e informazioni sullo sciopero dei voli

Ci saranno non pochi disagi per i passeggeri che nella giornata di domani avevano previsto di prendere un volo per la propria destinazione.

Lo sciopero nazionale di 24 ore è previsto con lo stop di tutto il personale delle società e le compagnie aeree. I sindacati che hanno proclamato questa protesta sono Filt Cigl, Ugl Trasporti, Fit Cisl e Uiltrasporti con motivazione:

“grave crisi che imperversa nel settore e il proliferare di situazioni di pesante disagio industriale”

In oggetto soprattutto le due compagnie Air Italy e Alitalia, con aggiunta dell’annullamento del Fondo Solidarietà del trasporto aereo.

Alitalia ha cancellato 350 voli:

313 domani 25 febbraio

26 mercoledì 26 febbraio al mattino

Che si aggiungono a quelli già cancellati nelle scorse ore.

Alitalia ha però anche attivato un piano di protezione per garantire i voli ai passeggeri, con ripartizione degli stessi in aerei più grandi e capienti. La fascia totale dello sciopero nazionale è dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Repubblica evidenzia che la compagnia italiana prevede di far viaggiare comunque metà dei passeggeri con biglietto aereo.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, il consiglio è quello di rivolgersi all’aeroporto oppure sui siti ufficiali delle compagnie.