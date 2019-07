Sciopero Autostrade, esodo nel caos: 4 e 5 agosto si ferma tutto

Sciopero autostrade il 4 e 5 agosto con l’esodo italiano e l’arrivo dei turisti notevolmente compromesso. Cosa accadrà?

Gli italiani sono pronti a partire per le vacanze ma una serie di fermi sta mettendo il Paese in grave difficoltà. Lo sciopero autostrade è uno di questi e ora cerchiamo di capire cosa accadrà nei prossimi giorni.

Il fermo delle autostrade il 4 e 5 agosto

Un fine luglio e inizio agosto veramente difficile per tutti quelli che devono partire, infatti una serie di fermi ha bloccato l’Italia e ora i disagi stanno aumentando.

Primo fra tutti il fermo dei trasporti e degli aerei, con successivo fermo dei bancomato con lo sciopero dei portavalori. Non è da meno quello delle autostrade che prevede un forte disagio il 4 e 5 agosto proprio per manifestare contro una fase critica degli accordi – per il rinnovo del contratto.

A proclamare tale disagio sono stati la Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti – Sla Cisal e Ugl Trasporti.

Gli orari del fermo in autostrada

Gli orari previsti e comunicati per questo fermo sono:

4 agosto dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 22

alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 22 5 agosto dalle ore 22 del giorno precedente sino alle 2 del mattino

La situazione e gli orari potrebbero ancora subire variazioni durante questi giorni di trattativa. Gli addetti che si fermano sono quelli degli adetti per l’esazione ai caselli e personale turnista nonché personale tecnico e amministrativo.

Per gli automobilisti non scatterà l’equazione sciopero con autostrada gratuita, dirottando tutti i viaggiatori verso i caselli automatizzati che dovranno funzionare anche durante gli orari di sciopero, al fine di garantire ugualmente le entrate obbligatorie.