Scintilla, tutto sul comico romano tradito dalla fidanzata Elena Morali oggi a La sai L’ultima?

Chi è Scintilla, Gianluca Fubelli, vediamo insieme tutte le curiosità relative al comico e conduttore di Colorado, ex fidanzato di Elena Morali

Scopriamo insieme tutti i segreti di Scintilla, Gianluca Fubelli, dall’infanzia ai primi passi nel mondo dello spettacolo e della comicità, dai suoi esordi in tv e al cinema, fino ad arrivare alla celebre conduzione di Colorado.

Dai film ai programmi a cui ha partecipato, fino ad arrivare alla sua vita privata, che lo vedrebbe al momento single, ma con alle spalle la relazione con Elena Morali.

Chi è Scintilla, Gianluca Fubelli

Nasce nel 1973 a Roma e muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo all’interno del gruppo I turbolenti, con i quali ottiene diversi premi e riconoscimenti in questo settore.

Appassionato di recitazione e di comicità, tra il 1998 e il 2013 lavora all’interno di numerose trasmissioni televisive e spettacoli teatrali.

La carriera di Scintilla prosegue anche nel cinema con film come Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, al fianco di Diego Abatantuono e Tutto molto bello. Tra il 2016 e il 2017 conduce il programma House of Gag, dopo di che Colorado nel 2017 al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi.

Continua a presentare il programma di Italia 1 anche nel 2019, in compagnia di Paolo Ruffini e di Belen Rodriguez. Nello stesso anno è anche nel cast de La sai l’ultima?

Vita privata e curiosità

Dal 2017 fino al novembre del 2019, Scintilla è stato impegnato sentimentalmente con la showgirl Elena Morali. Il comico è rimasto al fianco della donna anche durante la sua esperienza nel reality show de L’Isola dei famosi.

Proprio grazie a quest’esperienza, la coppia è diventata ancora più nota nel mondo dello spettacolo italiano, venendo ospitata più volte in vari programmi televisivi.

Nel corso di un’intervista, la Morali ha dichiarato di aver portato avanti una relazione a tre, con Scintilla e Daniele Di Lorenzo.