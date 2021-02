Puglia, drammatico schianto sulla Provinciale: Rosanna Bernocco perde la vita a 20 anni

L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10 sulla SP tra Ruvo e Molfetta.

Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Ferito anche un amico che era in auto con lei.

Incidente nel barese

Un drammatico schianto quello avvenuto questa mattina sulla strada Provinciale tra Ruvo e Molfetta e costato la vita ad una ragazza di appena 20 anni.

Rosanna Bernocco, originaria di Ruvo, era in auto con un amico, a bordo di una Fiat Punto, quando l’auto ha sbandato, schiantandosi contro una Wolkswagen proveniente in direzione opposta.

La giovane, che sedeva al lato passeggero, è stata sbalzata fuori dall’auto e per lei non c’è stato nulla da fare. Allertati immediatamente i soccorsi, Rosanna è morta praticamente sul colpo.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sorte migliore è toccata all’amico che era in auto con lei e che è rimasto ferito, seppur non in modo grave.

La donna alla guida della Wolkswagen è stata trasferita in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Indagini in corso

Intanto, come da prassi in questi casi, sono state avviate le indagini per accertare le responsabilità dell’incidente costato la vita a Rosanna Bernocco.

Dai primi riscontri, sembra sia stata proprio l’auto a bordo della quale viaggiava la ragazza a finire contro l’altra vettura.

Nel caso fosse confermata quella che per ora è soltanto un’ipotesi, l’amico di Rosanna potrebbe essere incriminato per omicidio stradale.

I due conducenti sono stati trasferiti agli ospedali di Bari e Molfetta. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Dopo aver appreso la notizia della sua morte, tanti sono stati i messaggi che gli amici della ragazza hanno lasciato sulla sua bacheca Facebook.