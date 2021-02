Schianto fatale tra bus e camion: 14 morti, 2 bambini feriti

Tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in India, si parla di decine di feriti e morti tra cui anche dei minori.

In corso le verifiche sulla dinamica dell’incidente che potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno dell’autista. Ecco i primi aggiornamenti sul disastro in India.

Autobus contro camion: lo schianto mortale

Un incidente drammatico è avvenuto questa mattina nello stato indiano di Andhra Pradesh in India.

La dinamica non è ancora stata chiarita in modo definitivo ma secondo le prime ricostruzioni, come riporta anche Adnkronos, si sarebbe trattato di uno scontro tra un autobus con a bordo numerosi passeggeri ed un camion.

Il bus era diretto verso Ajmer ma lungo l’autostrada avrebbe impattato il guard-rail prima ed un camion che viaggiava nella direzione contraria in seguito.

Le prime notizie sull’incidente sono state diffuse dalla Polizia Locale ed anche se ancora nulla di certo è stato confermato sulle cause dell’incidente, alcune informazioni sono trapelate.

Pare che a causare la perdita del controllo del minibus che poi si è scontrato ad alta velocità contro il camion, sia stato un colpo di sonno dell’autista.

Il bilancio risulta tragico: dei 18 turisti in pellegrinaggio che viaggiavano sul bus almeno 14 al momento risultano deceduti.

I 4 sopravvissuti sono bambini al di sotto dei 12 anni ma si teme per le condizioni molto gravi di 2 di loro.

Sale il numero delle vittime: il cordoglio delle autorità

Benché sulla vicenda sia ancora d’obbligo il condizionale, l’incidente rientrerebbe dunque in un caso di negligenza da parte dell’autista.

Non sarebbe l’unico caso in India dove invece sarebbero frequenti incidenti simili. Le indagini sono attualmente in corso e le autorità non stanno perdendo tempo.

Di poco fa è l’annuncio ufficiale che sarà previsto anche un risarcimento per i famigliari delle vittime e per le persone ferite nello scontro.

È stato Narenda Modi, il Primo Ministro del Paese ad esprimere le condoglianze alle famiglie delle vittime da parte del Governo.

Nel corso delle prossime ore vi terremo aggiornati sulla tragica vicenda accaduta in India, nel frattempo ci uniamo al cordoglio per tutte le vittime del terribile incidente.