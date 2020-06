Schianto a Lucca, chi sono gli amici di 17 anni che hanno perso la vita

Samuele e Amedeo, due amici di sempre, sono morti in uno schianto a Lucca. Avevano 17 anni e si erano rivisti da poco dopo la chiusura.

Sono rimasti coinvolti nello schianto a Lucca Amedeo Favilla, Samuele Leto e Marco Lencioni. L’incidente è accaduto a Lunata di Capannori, in via Pesciatina.

Tre vite spezzate

Lo schianto a Lucca ha coinvolto due diciassettenni, amici di una vita Samuele e Amedeo, a bordo del loro scooter, e un 38 enne, Marco Lencioni a bordo della sua moto. E’ successo a Lunata di Capannori, in provincia di Lucca, precisamente sulla via Pesciatina, nella giornata di ieri 1 giugno. Nonostante l’arrivo tempestivo dei paramedici, per i tre giovani non c’è stato niente da fare.

I genitori erano increduli: non credevano ai loro occhi, quelli sull’asfalto non potevano essere i cadaveri dei loro figli. Marco Lencioni, invece, aveva un negozio di frutta e verdura.

I due diciassettenni erano amici da una vita. Avevano condiviso i banchi delle scuole medie, dove si erano conosciuti. Non avevano potuto più frequentarsi a causa dell’emergenza sanitaria e della chiusura. Ieri, si erano incontrati dopo tanto tempo. Samuele, poco prima dello schianto, aveva detto alla madre per telefono che sarebbe tornato presto.

La dinamica dell’incidente

Lo scontro tra moto e scooter e avvenuto all’incrocio, nei pressi della Banca Nazionale del Lavoro. Subito dopo l’impatto mortale la moto del 38 enne sembra aver proseguito la sua corsa per oltre 100 metri.

Come si legge su Fanpage, un testimone ha raccontato: