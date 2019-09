Satelliti, in orbita per poter monitorare il clima

Per lottare contro i cambiamenti climatici, si stanno ricercando moltissime soluzioni. Entrano in campo i satelliti

Si stanno utilizzando dei satelliti specifici, per aiutarci a lottare il cambiamento climatico e monitorarne i primi effetti. Nella lotta al cambiamento climatico, si cercano soluzioni tecnologiche e attuabili. Si cerca inoltre di capire meglio il funzionamento, le motivazioni di questi cambi e come agire per trovare soluzioni.

Il monitoraggio del clima

Si mandano in orbita dei satelliti per effettuare un monitoraggio attivo dall’alto delle emissioni di anidride carbonica, in modo da poter effettuare una lotto concreta al cambiamento climatico. Si tratta di un progetto nato e lanciato il Global Business Forum, evento che è stato organizzato da Michael Bloomberg. Il progetto del lancio dei satelliti si chiama Satellites for Climate Change ed ha come scopo la raccolta di dati ed informazioni molto precise riguardo le emissioni di anidride carbonica.

Satellites for Climate Change nasce da una collaborazione fra Bloomberg, il governatore della California Gavin Newsom e Planet Labs. Un secondo scopo molto importante del progetto, è quello di spingere e promuovere una maggiore collaborazione fra istituzioni pubbliche, private oltre a coinvolgere le organizzazioni filantropiche. Insomma, si punta a coordinar meglio le istituzioni ed i privati in genere.

Il cambiamento climatico ed i suoi effetti

L’ ex segretario al Tesoro americano, John Hank Paulson, è intervenuto al Global Business Forum 2019. Egli ha affermato che il cambiamento climatico è da considerarsi molto rischioso a livello economico e sociale. In questo meeting interamente dedicato al clima ed ai suoi cambiamenti, l’ex segretario non è il solo invitato eccellente. Moltissimi sono gl’invitati eccellenti, come il premier indiano Narendra Modi, il futuro presidente della Bce Christine Lagarde, la Presidente della Nuova Zelanda Jacinda Arden, l’amministratore delegato di Walt Disney Bob Iger, i presidenti di Goldman Sachs (David Solomon) e JPMorgan (Jamie Dimon), l’amministratore delegato dell’Enel, Francesco Starace…tantissime figure di primo piano a livello mondiale.