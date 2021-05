Sassari, allevatore ucciso con una fucilata in pieno volto: il cadavere scoperto dai figli

Sassari, allevatore ucciso con una fucilata in pieno volto: il cadavere scoperto...

La vittima è Francesco Dessena, 76enne di Nule. Il corpo senza vita dell’uomo è stato scoperto nella tarda serata di giovedì, ma è plausibile che il delitto risalga a diverse ore prima del ritrovamento.

La vittima si era recata in alcuni terreni di sua proprietà per controllare gli animali, ma non vedendolo rientrare, i familiari hanno lanciato l’allarme.

Agguato nel Sassarese: allevatore ucciso con una fucilata

Si era recato nelle campagne di sua proprietà per badare agli animali, ma non ha più fatto ritorno a casa.

Così, i familiari, non vedendolo rientrare, si sono preoccupati ed hanno deciso di controllare di persona.

Quando sono arrivati sul posto, nei terreni tra Nule e Bitti, hanno trovato il 76enne Francesco Dessena in una pozza di sangue.

L’uomo, con il volto completamente sfigurato, è stato ucciso da una fucilata in pieno viso.

Immediato è scattato l’allarme, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

S’indaga per omicidio

Sono quindi partite le indagini. La pista più battuta è al momento quella del delitto.

Il corpo senza vita dell’allevatore è stato scoperto solo nella tarda serata di giovedì, ma è plausibile che l’agguato sia avvenuto diverse ore prima.

Al momento – come riferisce anche Fanpage -gli inquirenti sembrerebbero escludere un collegamento con altri fatti di sangue registrati nella zona del Goceano Nule.

La fucilata in pieno volto che ha ucciso Francesco Dessena sembrerebbe confermare la pista della vendetta o quella di un omicidio premeditato.