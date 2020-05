Sassari, faceva abusare i figli piccoli da un pedofilo: mamma condannata a 8 anni

Una vicenda terribile quella che arriva da Sassari, in Sardegna. Una donna, mamma di 2 bambini di 9 e 5 anni, è stata condannata ad 8 anni di carcere per aver agevolato abusi sui figli da parte di un vicino di casa.

I due bimbi, entrambi vittime di abusi, sono stati allontanati da casa e affidati ad un’altra famiglia. Il pedofilo dovrà scontare sei anni di prigione.

Abusi sui figli dal vicino di casa

Ha agevolato incontri tra il vicino di casa 55enne e i due figli di 9 e 5 anni. È per questo che una mamma di Sassari di 47 anni è stata condannata a 8 anni di carcere.

Come riferisce anche Tgcom24, la donna avrebbe consentito abusi sui figli minori da parte di un vicino di casa, a sua volta condannato a 6 anni di carcere.

Il Tribunale di Sassari ha confermato il verdetto in appello dopo la condanna di primo grado nel processo. La mamma aveva scelto il rito abbreviato.

Quando era scoppiato il caso, il giudice aveva deciso per l’allontanamento dei due bambini dalla famiglia ed il successivo affidamento ad altri due genitori.

Sul caso era intervenuto, come da prassi in casi del genere, il Tribunale dei Minori del capoluogo sardo, che aveva deciso per l’allontanamento dei due figli della donna.

Reati contro i minori in Italia

Stando al dossier “Indifesa – La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”, in Italia non sembra arrestarsi il numero dei bambini vittime di reati.

Nel 2018 sono stati 5.990, il 3% in più rispetto al 2017. A subire abusi sono state in prevalenza bambine e ragazze (59,4%).

Nel 2018 un terzo delle vittime ha subito reati tra le mura domestiche.

In aumento inoltre i minori vittime di pedopornografia: nel 2018 sono stati 199, per l’80% bambine e ragazze; 16 le vittime di omicidio, per la metà donne.