Sardegna, tragedia tra i turisti: padovana scivola dalla scogliera e muore

Una turista padovana è scivolata da una scogliera in Sardegna precipitando per più di venti metri, per lei niente da fare.

Il compagno di una turista padovana ha assistito impotente al tremendo volo dalla scogliera in Sardegna, la donna è precipitata ed è morta.

La tragedia in Sardegna: turista precipita dalla scogliera

Una scena terribile si è svolta sotto gli occhi impotenti di molti turisti in vacanza in Sardegna.

Il luogo dove si è verificata la tragedia è Porto Palmas nel Sassarese, meta ambita da turisti provenienti da tutta Italia ma nessuno si aspettava ciò che è accaduto questa mattina.

Durante le prime ore della mattinata odierna, 29 luglio, una donna è precipitata dalla scogliera che sovrasta la spiaggia.

Dalle prime ricostruzioni della dinamica, ancora da chiarire, sembra che la donna si trovava sul percorso chiamato “la frana” assieme al compagno, come riporta Il Giornale di Vicenza.

Il sentiero però è particolarmente impervio ed una prima ipotesi potrebbe quindi evidenziare nella causa della morte una fatalità: camminando la turista sarebbe scivolata e precipitata per oltre venti metri.

I soccorsi non hanno potuto fare nulla dopo il tremendo volo

La scena è stata sconvolgente per quanto hanno assistito impotenti al volo: in particolare per il compagno che era con lei.

La donna aveva 59 anni e si chiamava Maria Paola Ghisi era in vacanza in Sardegna come ogni anno.

La donna era infatti originaria di Palmadula si era trasferita da anni in Veneto.

A Padova infatti lavorava per l’Azienda Ospedaliera ma regolarmente tornava a godersi la sua amata terra.

Così anche per questa ultima fatale vacanza: per lei nel momento in cui sono arrivati i soccorsi non c’era più nulla da fare.

I sanitari del 118 assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco sono accorsi infatti immediatamente sul posto e si sono calati con l’elicottero.

Sulla spiaggia però la donna era ormai senza vita ed ora gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza su cosa sia accaduto.