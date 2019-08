La protagonista della storia è Sarah Scazzi, ma tutti vogliono sapere della nuova vita di Sabrina e Cosima Misseri – dall’omicidio sino alla loro innocenza

Focus su Sarah Scazzi in questo periodo e sulla vita che stanno conducendo in carcere, con la presunta ipotesi di innocenza.

L’omicidio di Sarah

Il delitto di Avretana è uno dei casi di cronaca nera che hanno maggiormente scosso l’opinione pubblica. Una ragazzina scomparsa nel nulla il 26 agosto 2010 e poi ritrovata dentro un pozzo, senza vestiti e priva di vita.

Un susseguirsi di indagini, condanne e supposizioni dove dapprima lo zio Michele Misseri si definisce l’unico vero colpevole per poi andare a fondo e mettere in galera anche la figlia Sabrina e la moglie Cosima.

Le due donne sono state accusate di omicidio volontario aggravato con premeditazione e la Corte suprema di Cassazione ha condannato entrambe all’ergastolo.

La nuova vita di Sabrina e Cosima

Sabrina e Cosima proseguono la loro vita in carcere, dividendo la stessa cella e andando avanti tra lavoretti e passatempi – per condurre questa vita dignitosamente.

Sono molte le persone che si chiedono come si svolga la loro giornata tipo dietro le sbarre, ma ciò che emerge è veramente poco – se non una vita dimessa e molto regolare.

Per l‘avvocato Franco Coppi, le due donne sono innocenti – come da intervista esclusiva de Il Foglio, dove l’uomo ha evidenziato la sua angoscia nel vederle in carcere da ben 10 anni. Il difensore non è mai riuscito a dimostrare la sua teoria nonostante il ricorso in Cassazione.

Quello che è certa resta la morte della giovane e piccola Sarah, con un delitto che ancora oggi non ha risposte.