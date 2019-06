Sara Tommasi come Pamela Prati: ‘Il fidanzato e il figlio non esistono’ La bomba di Dagospia

Sara Tommasi come Pamela Prati: ‘Il fidanzato e il figlio non esistono’...

Sara Tommasi come Pamela Prati. Secondo alcune indiscrezioni di Dagospia, la gravidanza e il compagno non esistono

Pare che la storia di Pamela Prati abbia avuto un grande successo tanto da essere replicata dalla bella Sara Tommasi. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex showgirl avrebbe inventato come l’ex showgirl del Bagaglino, una storia d’amore con un uomo e che addirittura starebbe aspettando un figlio da lui.

Sara Tommasi come Pamela Prati

La bella Sara Tommasi in una recente intervista ha infatti dichiarato di aspettare un bambino da un uomo che l’avrebbe cambiato la vita:

“E’ una storia di provincia. Una storia paesana. Raffazzonata e precaria. – scrive Alberto Dandolo su Dagospia

Una storia che avrebbe dell’assurdo, secondo quanto riportato, che sembrerebbe una brutta copia della storia d’amore inventata da Pamela Prati e il suo finto marito mai esistito, Marco Caltagirone.

Eppure invece di imparare qualcosa dalla storia di Pamela Prati, sembra che la gente prenda ispirazioni dal polverone alzato da dall’ex shogirl e dalle due ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Debora Cattoni manager della Tommasi

Pare però che anche questa volta la presunta storia di Sara Tommasi sulla gravidanza, non sia stata tutt’ora sua. Ad avere il merito, come sempre in queste storie è la sua manager Debora Cattoni. La donna in questione, manager di Sara Tommasi, ha sempre aspirato al mondo della televisione, ma il suo successo lo ha sempre guadagnato dietro alle quinte lavorando come organizzatrice di eventi molto importanti.

Eppure nonostante questo, pare che Debora abbia voluto replicare la storia di Pamela Prati, sbandierando ai quattro venti, la gravidanza della Tommasi proprio in corrispondenza del Prati- Gate. Quello che non convince è anche una recente intervista di Sara, dove annuncia novità mediatiche che riguardavano lei in prima persona.

Seppure non ci sono foto e avvistamenti, secondo quanto riportato, Sara Tommasi sarebbe legata ad un uomo misterioso di cui si conosce solo il nome, Angelo, un uomo di 46 anni e imprenditore.

Ma perchè inventare una finta gravidanza e un finto rapporto? Pare che la bella Debora abbia sempre aspirato a diventare una donna di successo, ed infatti su Instagram, è molto seguita vantando più di 50mila fan, ma forse è per questo che ha inscenato tutta questa bufala?

Sarà un altra trovata mediatica come quella di Pamela Prati?