La Bonas di Avanti Un Altro ha lasciato senza parole i suoi followers con un inaspettato annuncio tra le sue Stories: ‘Accadrà a Giugno’. Ecco tutti i dettagli.

Sara Croce è tra i volti della Tv italiana più acclamati del momento. Molto attiva sui social vanta, ove vanta circa 950mila followers con i quali è solita condividere la sua vita privata e professionale.

Spesso al centro dell’attenzione per i suoi scatti dalle sfumature piccanti, la Bonas di Avanti Un Altro stavolta è finita sotto la luce dei riflettori dopo aver fatto, un annuncio con il quale ha spiazzato i suoi fan tra le sue ultime storie su Instagram.

Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli in merito.

L’annuncio inaspettato

Sara Croce ha pubblicato di recente alcune Stories ove si mostra in compagnia della sua cara amica, Camilla Caimi in treno. Le due in viaggio verso una misteriosa meta, che a giudicare dalle Stories successive dovrebbe essere Capri, hanno annunciato di aver intrapreso insieme una nuova avventura professionale.

Come si legge sulla pagina Instagram @camoscollection, hanno ‘sempre avuto il desiderio di fare un progetto insieme’, e il modo migliore di metterlo in attuazione, spiega Sara Croce, è stato unire i ‘loro due mondi’, ovvero quello di ‘Camilla, più sportiva e folle’, e quello di ‘Sara più equilibrata’.

L’unione di questi due mondi, trasposto in un contesto che le ha sempre appassionato, si è concretizzato nel lancio di una nuovissima linea di costumi da bagno. Da quando sarà disponibile?

Ecco quando uscirà la collezione di costumi Camos

Nel rispondere alle Ask dei followers sul profilo @camoscollection, Sara Croce e Camilla Caimi hanno annunciato che l’uscita della collezione di costumi da bagno è prevista per il prossimo Giugno 2021.

La Bonas di Avanti Un Altro spera che la data sarà intorno ai primi giorni del mese di Giugno, sarebbe meglio, aggiunge se fosse il 1 Giugno, giorno dei suo compleanno, non ci sarebbe per lei regalo migliore.

La collezione si prospetta già un enorme successo. Le fan attendono ansiose la sua uscita per accaparrarsi i modelli più belli.