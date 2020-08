Sapone di Marsiglia: 5 utilizzi che forse non conoscevi

Il sapone di Marsiglia è utilizzabile in diversi modi, alcuni dei quali, non sono comunemente noti. Vediamone cinque.

Il sapone di Marsiglia oltre che utile nelle pulizie, può essere anche un alleato di bellezza e benessere.

Come sceglierlo

Il sapone di Marsiglia autentico si presenta in forma solida ed è realizzato con ingredienti 100% naturali tra cui l’olio d’oliva. Quello originale, viene realizzato seguendo la tradizione.

Il suo odore caratteristico è facilmente riconoscibile mentre il suo colore giallastro ricorda il sapone di Aleppo. Quando si vuole acquistare il vero sapone di Marsiglia, è bene fare attenzione all’etichetta con gli ingredienti. Non devono essere presenti conservanti. La sua composizione, inoltre, deve constare del 72% di olio vegetale (es. oliva o palma).

E’ ben noto nel mondo grazie alle sue proprietà sgrassanti e detergenti. Per questo, è un alleato perfetto per le faccende di casa. Ma non solo. Non tutti conoscono, infatti, i suoi utilizzi nel beauty.

Gli usi poco noti

Il sapone di Marsiglia può essere utilizzato per detergere la pelle. Essendo ipoallergenico, è efficace contro i parassiti, batteri ed insetti. Si può usare anche in caso di eczema o acne. E’ un sapone perfetto per la pelle sensibile dei bambini.

Se sei amante del fai da te, il sapone di Marsiglia può diventare un sapone liquido. Ti serviranno un cucchiaio di glicerina e uno di olio naturale (es. cocco). Aggiungi acqua a piacere, a seconda di quanto tu lo voglia denso e mixa tutto in un frullatore.

Grattugiando un pezzo di sapone, potrai realizzare anche uno shampoo naturale, in grado di rendere più forti e lucenti i tuoi capelli. Il sapone va sciolto in tre parti d’acqua.

Con questo sapone nautrale puoi anche creare uno scrub fai da te. Ti servirà un olio (es. argan) da mixare al sapone. La mistura ti aiuterà ad avere una pelle liscia e ad attenuare smagliature e cicatrici. In alternativa, puoi utilizzare il pezzo di sapone intero e un guanto da bagno da sfregare delicatamente sul corpo.

E dopo aver pensato a se stessi? Il sapone può essere utile anche per pulire i pennelli del trucco poiché sgrassa in profondità.