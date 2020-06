10 attori morti che non avevi idea che fossero passati a miglior vita, scopriamo chi sono e che fine hanno fatto

Vediamo insieme chi sono i 10 attori morti, tristemente scomparsi dalla televisione e dal cinema, di cui non si è parlato molto!

10 attori morti

La televisione e il cinema consentono di acquisire grande notorietà. Talvolta, però, le morti dei personaggi dello spettacolo passano in sordina ed è per questo che ecco rispolverati i nomi e le storie di 10 attori che probabilmente non sapevi fossero morti!

Zelda Rubinstein

L’eccentrica medium di Poltergeist, Zelda Rubinstein, è scomparsa nel 2010 all’età di 76 anni.

Michelle Thomas

L’attrice di Otto sotto un tetto e I Robinson è tristemente morta a soli 30 anni per un cancro allo stomaco.

David Graf

L’agente Tackleberry della serie di film Scuola di Polizia è stato stroncato a 51 anni da un arresto cardiaco, mentre partecipava a una gara di “birra e bistecche”.

Pat Morita

Noto per le interpretazioni in Karate Kid e in Happy Days, Pat Morita (Noriyuki Morita) è morto nel 2005 per un’insufficienza renale.

Brittany Murphy

L’attrice è stata ritrovata cadavere nella sua abitazione nel 2009, quando aveva soltanto 32 anni. A provocare il decesso sarebbe stata una muffa particolarmente tossica.

John Ritter

Celebre volto della sit-com Tre cuori in affitto, l’attore è morto a 54 anni dopo una dissecazione aortica.

Michael Clarke Duncan

Conosciuto principalmente per il suo ruolo ne Il Miglio Verde, il noto attore è morto nel 2012 dopo un infarto.

Bernie Mac

Interprete in film come Ocean’s Eleven e Charlie’s Angels, è morto a 51 anni a causa di una polmonite.

Raúl Juliá

L’attore portoricano, celebre volto di Gomez ne La famiglia Addams, è morto a 54 anni in seguito a un ictus.

Jeff Conaway

L’attore che ha impersonato il ruolo di Kenickie di Grease è morto nel 2011 dopo una presunta overdose.