Sanremo, investita una donna con due bimbi nel passeggino

La madre, originaria di Chivasso, sarebbe in coma dopo essere stata investita, lesioni lievi per i due bimbi di rispettivamente 1 e 3 anni.

Attimi di paura a Sanremo la notte scorsa quando una madre di 35 anni con i suoi due bimbi all’interno del passeggino è stata investita. L’incidente sarebbe avvenuto su delle strisce pedonali rialzate.

Ad investire la vittima una donna con a bordo il suo bambino

Ad investire la mamma 35enne originaria di Chivasso, una signora di due anni più grande la quale guidava una Ford Fiesta con all’interno suo figlio.

A guardare increduli la scena, oltre ad essere stati lievemente feriti, i genitori e il marito della vittima il quale, come quest’ultima, si trovavano in quel momento in corso Matuzia.

La donna di Chivasso, quindi, sarebbe stata trasportata d’urgenza all’ospedale Borea dove è attualmente in coma farmacologico.

Lievi lesioni anche per la guidatrice dell’auto e suo figlio

Anche i due figli della vittima sono stati portati in ospedale ma in condizioni decisamente meno gravi. A quanto pare, infatti, nonostante il passeggino si sia cappottato, nell’impatto non è stato sbalzato, consentendo così ai piccoli con indosso la sicura di non subire lesioni gravi.

Come emerge dalle prime ricostruzioni i piccoli infatti erano correttamente seduti sul seggiolino e ciò ha permesso presumibilmente che questo abbia ridotto la gravità dei danni.

Danni superficiali, inoltre, anche per la conducente ed il bambino. Sul posto, a fare chiarezza sulla vicenda, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Ventimiglia e Sanremo.

Attraverso le telecamere della cittadina, gli inquirenti stanno provando a ricostruire l’accaduto. Intanto come riporta La Repubblica la guidatrice sarebbe risultata negativa all’alcool test, anche se non ha saputo spiegare come abbia fatto a non vedere una famiglia intera.