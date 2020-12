Ecco tutto quello che sappiamo sugli attesissimi ospiti del Festival, sui co-conduttori che affiancheranno Amadeus e sulla nave antivirus.

Mancano ancora più di 2 mesi dall’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, eppure già non si parla d’altro.

Sono tantissime le novità previste per l’evento condotto da Amadeus, che avrà luogo in un contesto eccezionale, come quello della pandemia.

A distanza di mesi, sono già stati annunciati gli ospiti fissi e i co-conduttori, mentre si continua a discutere dello strambo espediente della nave antivirus.

Anticipazioni Sanremo 2021: chi sarà l’ospite fisso

Nelle ultime ore è stato svelato il nome dell’ospite fisso della prossima edizione.

Si tratta di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore sarà presente a tutte le serate di Sanremo 2021, ma non salterà neanche una partita del Milan.

Il pubblico di Rai freme per vedere il campione in un contesto diverso da quello dei campi di calcio!

Anticipazioni Sanremo 2021: chi saranno i co-conduttori

Nel corso della conferenza stampa del Festival, Amadeus ha annunciato anche i nomi dei co-conduttori, che lo affiancheranno nelle varie serate.

Si tratta dei cantanti Elodie e Achille Lauro, amatissimi dal pubblico e già reduci dall’esperienza del Festival come big in gara:

“Elodie ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro ci regalerà cinquie quadri.”

Lo stesso Achille Lauro ha annunciato su Instagram la sua partecipazione con un post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Anticipazioni Sanremo 2021: le ultime novità sulla nave antivirus

Qualche giorno fa, vi avevamo già svelato tutta la verità sulle persone che verranno recluse nella nave antivirus.

Ora si torna a parlare di quest’espediente che sta facendo storcere il naso a molti.

Amadeus si è pronunciato sulla questione e ha sottolineato come

“l’idea della nave sia bellissima”

a dispetto di chi, tra i dipendenti Rai e la politica sanremese, in primis il sindaco, ha mostrato grande disappunto.

Rimane nei piani del Festival, quindi, l’idea di isolare i concorrenti e il pubblico in una nave antivirus. Una sorta di bolla che dovrebbe garantire la sicurezza di tutti.