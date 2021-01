Sandra Milo tuona: ‘Costretta a vedere foto di membri maschili’

Sandra Milo non si contiene e sputa il rospo sui social davanti a migliaia di followers.

L’icona dello spettacolo ha confessato di dover vedere quotidianamente genitali maschili, controvoglia.

Il motivo è incredibile e ha colpito tutti i suoi fan sui social. Scopriamolo insieme!

Ha 87 anni Sandra Milo, eppure fa ancora strage di cuori, soprattutto sui social.

L’attrice ha confessato che sono tanti gli uomini che, ogni giorno, la contattano chiedendole di conoscerla meglio e incontrarla.

Moltissime le proposte e le richieste provenienti da uomini piuttosto intraprendenti, che però l’attrice sembra non gradire affatto.

A parlare di ciò è lei stessa su Instagram, attraverso alcune storie tramite cui tuona nei confronti di chi non la rispetta.

Nelle scorse ore, Sandra Milo ha ricevuto su Instagram l’ennesimo messaggio di lusinghe da parte di un uomo.

Sono in molti, purtroppo a tentare un approccio piuttosto hard.

Gli uomini che le scrivono tentano di stuzzicarla inviando addirittura la foto dei loro genitali.

Dopo l’ennesimo approccio estremo, Sandra Milo ha deciso di mettere le cose in chiaro con tutti:

“Comunicazione ufficiale per chiunque mi scriva con l’intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte. Non solo non solo solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini!”