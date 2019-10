Chi è Samuel Garofalo? L’attore che ha sostituito Riccardo Marcuzzo sui social facendo impazzire tutte le sue fan. Scopriamo insieme tutte le curiosità

Scopriamo insieme chi è Samuel Garofalo, l’attore che ha fatto scalpore sui social quando ha sostituito il cantante Riccardo Marcuzzo, in arte Riki.

Chi è Samuel Garofalo

Samuel Garofalo nasce a Roma e intraprende la carriera della recitazione, raccogliendo molte altre esperienze nel settore. SI forma partecipando a uno Stage di cinema con R. Bigherati nel 2014, a un altro con I. De Matteo nel 2017 e a un altro presso Studio cinema di M. Cardia e P. Pellegrino

Samuel ha raccolto un’importante esperienza cinematografica, entrando a far parte del cast di Anni felici di Daniele Luchetti nel 2013, dove recita la parte del co-protagonista Dario.

Di rilievo anche le sue esperienze in tv, come quella del 2014, quando recita in Limbo per la regia di L. Pellegrini, del 2015 in Rimbocchiamoci le maniche di S. Reali e nel 2018 di School Hacks.

Nel 2019 consacra la sua notorietà quando sostituisce il cantautore Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, sui social, in vista dell’uscita del singolo Gossip, pubblicato il 9 ottobre 2019, di cui Samuel è protagonista del videoclip.

Samuel sostituisce Riki sui social

Qualche mese fa, il cantautore Riki è letteralmente scomparso dai social, facendo scoppiare un caso sul web.

Poco dopo la sparizione, Riccardo Marcuzzo è tornato sui social, in particolare su Instagram, con uno scatto in cui è raffigurato un suo sosia vicino un microfono.

L’inusuale comportamento di Riki ha attirato la curiosità dei fan, che alla fine sono riusciti a far salire a galla la verità. Il ragazzo che lo ha sostituito sui social, infatti, è proprio l’attore Samuel Garofalo.

La sostituzione è stata probabilmente una mossa di una precisa strategia pubblicitaria, pensata per la promozione del nuovo singolo di Riki, Gossip, di cui Samuel è protagonista del videoclip.