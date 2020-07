Samantha Togni, commenti deplorevoli alle sue foto: ‘Maschi depravati’

View this post on Instagram

I preziosi consigli del super fotografo @fotoiwan durante lo shooting per @gentesettimanale … non gli bastava lo stile “foca spiaggiata “… pure falsa 😂😂😂😘 Grazie a @vania.crippa per il bellissimo articolo @leonardialessio78 e @___silvia.b___ @lauteri.it per essersi presi cura dei miei capelli ( come sempre) E grazie alla mia sorellona @astatogni per averci aiutato nella location di #Piediluco dove è diventata ormai un punto di riferimento per tutti !!