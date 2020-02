‘Mi hanno trovato un tumore’ Samantha De Grenet, operata d’urgenza: il dramma della showgirl

Samantha De Grenet operata d’urgenza per il tumore. La Showgirl rivela il dramma della sua malattia al settimanale Chi in un’intervista esclusiva

Samantha De Grenet è tra le showgirl più apprezzate e stimate del panorama televisivo italiano.

Recentemente si è concessa ad una lunga intervista in esclusiva alla rivista Chi, alla quale ha rivelato il dramma del tumore per la quale è stato necessario un intervento d’urgenza. Come sta l’artista romana oggi. Scopriamo di più.

Samantha De Grenet ‘Mi hanno trovato un tumore’

In esclusiva per il settimanale di Alfonso Signorini, la conduttrice romana, ha raccontato ai lettori un periodo molto delicato e difficile della sua vita.

Non molto tempo fa, Samantha De Grenet durante una gita in barca ha sentito uno strano bozzo ‘grosso, strano, duro sul seno destro’.

Poi continua spiegando che pensava si trattasse di una ghiandola infiammata. Mai si sarebbe aspettata di sentirsi dire dal medico che l’ha seguita, che si trattava invece di un tumore maligno al seno:

‘<<Signora abbiamo un tumore di due centimetri da operare immediatamente>>. Ricordo di non aver pagato nemmeno la visita, ero talmente stordita’

racconta l’attrice, che rivela di aver tratto tanta forza dall’affetto dei suoi cari, in particolare suo marito, nonostante però dentro stesse male, soprattutto per suo figlio a cui inizialmente in comune accordo col compagno di vita, ha deciso di non rivelargli la verità sulle sue condizioni di salute.

La conduttrice romana ‘operata d’urgenza’: Sei ore in sala operatoria

Poi l’intervista continua, viaggiando al giorno forse più difficile dopo la terribile scoperta, quella dell’intervento, durato sei lunghissime ore.

Al suo risveglio, Samantha De Grenet riceve da parte dei medici la ‘buona notizia’. Il tumore era stato rimosso per intero, e non avrebbe avuto bisogno della chemioterapia, solo della radioterapia.

E ancora rivela il motivo per cui ha deciso di rivelare la sua storia:

‘per sostenere l’importanza della prevenzione, perchè sto bene e ringrazio la vita’

conclude la showgirl romana.