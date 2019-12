I saldi invernali 2020 sono un appuntamento molto atteso da chi deve rifarsi il guardaroba e non solo. In questo articolo, ti segnaliamo le date di inizio e fine in tutte le regioni d’Italia.

Anche per il 2020 la maggior parte dei saldi invernali partirà nel corso della prima settimana di gennaio.

Saldi invernali 2020: cresce l’attesa

I saldi invernali 2020 sono un appuntamento imperdibile per chi sta pianificando acquisti importanti soprattutto nel settore dell’abbigliamento e degli accessori. I saldi, infatti, sono il momento perfetto per acquistare qualcosa di qualità che magari si era adocchiato prima di Natale e che, magari non si è trovato sotto l’albero.

Se in passato, i saldi partivano dopo l’Epifania, da qualche anno si sono anticipati cosicché la Befana possa fare le sue strenne a prezzi scontati.

Ovviamente, bisogna prestare molta attenzione. I più furbi, infatti, avranno sicuramente preso nota dei prezzi originari degli articoli che più interessano per poi verificare l’effettivo sconto.

Per aggirare le truffe basta un po’ di attenzione. Ad esempio, si può scrutare bene il cartellino per verificare se il prezzo originale è davvero quello scontato. Inoltre, si può diffidare dai negozi completamente coperti da cartelloni in vetrina: servono soltanto per attirare l’attenzione.

Il Calendario

Tranne qualche eccezione, i saldi invernali 2020 partiranno in sincrono in quasi tutte le regioni d’Italia. Vediamo nel dettaglio le date di inizio e fine da segnare in agenda: