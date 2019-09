Sabrina Paravicini, la lotta contro il cancro e l’operazione poche ore fa: ‘Mio figlio mi ha chiesto di restare viva’

Sabrina Paravicini in ospedale, l’attrice operata al cancro, la preoccupazione dei fai fan e di suo figlio Nino: “Mio figlio mi ha chiesto di restare viva”

Sabrina Paravicini è un’attrice molto stimata, ma qualche tempo fa ha dovuto interrompere il percorso della sua carriera, a causa di un a malattia molto grave.

Sabrina Paravicini in ospedale

L’attrice Sabrina, come ha già comunicato ai suoi fan ha scoperto qualche tempo fa di avere un tumore al seno e che con tutte le sue forze sta lottando contro questo brutto male. Proprio nella giornata di ieri infatti Sabrina, è stata operata al cancro al seno e la stessa ne ha parlato in un lungo post su Instagram.

Nel post pubblicato dall’attrice,Sabrina ha sottolineato quanto è difficile per lei e per la famiglia affrontare tutta questa situazione. L’attrice infatti ha anche parlato della paura e della preoccupazione che affligge il figlio Nino.

Sabrina Paravicini, il figlio: ” Spero che resterai viva”

Una situazione per niente facile per la bella attrice che da un po di tempo sta lottando contro un male cosi duro da sconfiggere. L’attrice ha pubblicato un post su Instagram dove ha raccontato della sua preoccupazione, ma sopratutto quella del piccolo Nino. La Paravicini, infatti in confidenza con i suoi fan, ha raccontato che il piccolo Nino si è preoccupato molto prima che la sua mamma entrasse all’interno della sala operatoria, tanto da dirle:

“Spero che resterai viva”.

Il piccolo Nino infatti ha salutato cosi la sua mamma prima di entrare nella sala operatoria.

Un post che ha commosso i fan della giovane attrice. Sabrina inoltre ha fatto sapere ai suoi followers di essere stata operata al seno e che nonostante la stanchezza e il dolore, vuole combattere ancora per sconfiggere il cancro.

Sabrina dopo l’intervento

Fortunatamente per l’attrice l’intervento è andato nei migliori dei modi anche se la notte è stata molto dura da superare. Sabrina infatti dopo l’intervento, ha dovuto subire i dolori e la stanchezza del post intervento. Nonostante questo, però, sembra che l’attrice sia tornata più forte di prima e l’intervento è andato bene:

“Ieri mi hanno operata. È stata una giornata strana di dolori e sonno. Questa notte non ho dormito. Appena mi addormentavo facevo sogni di ‘servizio’: drenaggi, morfina, infermieri. Poi di colpo aprivo gli occhi e ascoltavo il silenzio del reparto interrotto ogni tanto dai campanelli dei pazienti. Non ho bevuto acqua e mangiato nulla fino a questa mattina alle 8. È stato bello mangiare qualche biscotto e sorseggiare del the. È andato tutto bene. Ora due dolcissime infermiere mi hanno fatta alzare dal letto. Mi hanno tolto il camice della sala operatoria e mi hanno rivestita. Questa notte un’infermiera mi ha lavata, con garbo e discrezione. Le mie compagne di stanza sono dolci e affettuose. Io mi sento come se avessi mille anni. Ma sono in piedi. Sono ancora in piedi”.

Ha concluso cosi l’attrice diUn medico in Famiglia.