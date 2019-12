Rudy Zerbi schiaffeggiato da un concorrente davanti a tutti: il giudice di Amici con le guance rosse e dolenti

Rudy Zerbi non ama molto alcuni artisti che usano la paura per farsi notare. Proprio per questo una concorrente si è ‘vendicata’

Durante la Finale del bellissimo programma condotto dalla splendida Belen Rodriguez, pare che sia successo qualcosa di inaspettato. Il programma, in onda su Canale Cinque, ha visto protagonista Rudy Zerbi durante una performance di un concorrente.

Rudy Zerbi preso a schiaffi da un concorrente

Il giudice severo del programma di Tu Si Que Vales a quanto pare è stato protagonista di momento al quanto assurdo che ha lasciato il pubblico senza parole. La finale di Tu si Que Vales, infatti è iniziata già scoppiettante come d’altronde tutte le puntate e le edizioni che sono andate in onda fino ad adesso. A rendere unico il programma però è anche la padrona di casa che ad ogni puntata sembra essere sempre più bella e affascinante.

Ma a rendere ancora più curiosa la puntata è stata proprio la performance della giovane concorrente Chiara, che durante la sua esibizione ha spiazzato il pubblico, ma sopratutto Rudy.

Chiara prende a schiaffi Zerbi

La giovane e brava Chiara, una delle concorrenti della finale di questa bellissima stagione di Tu si Que Vales, ha spiazzato tutti con la sua performance. A rimanerci secco più di tutti però, è stato il temutissimo Zerbi. Il giudice a quanto pare è stato letteralmente preso a schiaffi dalla concorrente, destando scalpore e risate nel pubblico.

La prima a non trattenere le risate è stata proprio la bravissima Maria De Filippi che con la sua risata ha contagiato anche la simpaticissima Sabrina Ferilli. In molti hanno preso la cosa in modo ironico, ma non sono venuti a mancare quelli che invece tra il pubblico, sono rimasti completamente spiazzati dal gesto di Chiara.

Rudy infatti ha ricevuto un bello schiaffo in faccia, e girandosi verso i suoi compagni ha esclamato:

“Ma mi ha dato uno schiaffo”.

Rudy è da sempre il giudice più temuto dell’edizione di Tu si Que Vales, magari Chiara ha voluto riscattare un po alcuni dei suoi ex compagni di avventura prendendo a sberle il giudice, una vendetta niente male.