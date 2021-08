Royal Family, il retroscena su Meghan e Kate che nessuno sapeva

Un’indiscrezione rivela qualcosa in più sul rapporto tra Meghan e Kate, una relazione ormai da tempo ai ferri corti.

E’ assodato che Meghan Markle e Kate Middleton siano due donne profondamente diverse.

Pare che non abbiano mai legato e adesso un’esperta reale ne svela le motivazioni.

Il mancato legame tra Meghan e Kate

“Le due donne, entrambe outsider, sposate con membri della famiglia reale, vivevano nello stesso complesso a Kensington Palace, avrebbero dovuto essere amiche per forza.”

A essersi sbilanciata su questo rapporto tormentato tra Meghan e Kate è stata l’esperta reale Emily Andrews, che ha inoltre dichiarato:

“E in realtà, questo è ciò che Meghan sperava, come confidato a diversi amici. Confidava in un aiuto di Kate per inserirsi sempre meglio a Londra“.

La Andrews ha poi aggiunto:

“In realtà Kate non si è mai accorta di questo. Semplicemente non ha trovato quell’intesa che la Markle si augurava. Le è rimasta piuttosto distante”.

Un rapporto sempre più teso

Pare che Meghan e Kate siano davvero ai ferri corti e che il loro rapporto sia ormai irrecuperabile. In realtà, un bel rapporto non c’è praticamente mai stato.

Come raccontato da Tom Quinn, l’autore di ‘Kensington Palace: An Intimate Memoir’, le due duchesse erano troppo diverse per avere una perfetta sintonia.

“Kate vuole fare le cose con calma, vuole obbedire alle regole, accetta consigli. Meghan è un personaggio molto più stridente che voleva fare tutto a modo suo, quindi questo ha causato una spaccatura”.

Che l’approccio alla vita delle due donne fosse differente era evidente, ma fino a questo punto nessuno lo immaginava.