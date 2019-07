Tragedia a Rovigno, lascia la bambina chiusa in auto sotto il sole: morta dopo lenta agonia

Tragedia a Rovigno, lascia la bambina chiusa in auto sotto il sole:...

A Rovigno si è consumata una tragedia ai danni di una bambina, dimenticata dentro l’auto sotto il sole cocente. Ma come è potuto accadere?

Rovigno in lacrime con una bambina di soli quattro anni morta per essere stata dimenticata in auto, sotto il sole torrido di questi giorni.

Bambina lasciata in auto dal padre

Siamo a Rovigno dove la piccola di quattro anni viveva insieme alla sua famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava a casa da sola con il papà quando l’uomo è stato chiamato sul posto di lavoro per effettuare una commissione di pochi minuti.

Convinto di risolvere le sue incombenze velocemente ha lasciato la figlia in auto e – sempre secondo le indiscrezioni e da TgCom24 – si è dimenticato di lei per due ore.

L’uomo, 33 anni, preso dalle faccende impreviste di lavoro l’ha lasciata in auto dove la piccola ha subito dei gravi danni al sistema respiratorio.

La lenta agonia della bambina di Rovigno

Le condizioni della bambina sono risultate subito gravissime e i medici hanno dovuto metterla sotto il respiratore artificiale. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dallo staff medico di Fiume, la piccola è deceduta.

La piccola è deceduta dopo una lenta agonia per danni celebrali causati dal forte calore, durante la sua permanenza in auto di circa due ore – sempre secondo le prime indiscrezioni.

Le indagini sul caso proseguono, anche per ricostruire ciò che sia avvenuto nell’arco di quella mattina. Il padre è stato portato interrogato, seppur sotto choc e, successivamente, denunciato per la morte della bambina.

Ulteriori elementi emergeranno nel corso delle indagini da parte della Polizia locale.