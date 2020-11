Rosita Celentano con i capelli lunghissimi, il commento della cugina Alessandra non si fa attendere

Rosita Celentano con i capelli lunghissimi, il commento della cugina Alessandra non...

La temutissima Alessandra Celentano ha commentano con parole inaspettate la foto della cugina Rosita che teme l’età che avanza.

Instagram è diventato il luogo in cui si comunica maggiormente con i propri fan. Anche le star e i personaggi del mondo televisivo si ritrovano spesso a dialogare così con i loro seguaci.

Rosita Celentano, ad esempio, ha postato una sua foto recente, in cui rivela ai suoi fan come sta invecchiando. Uno scatto semplice, che è stato commentato anche dalla cugina Alessandra.

La maestra di Amici di Maria De Filippi, infatti, ha lasciato un proprio commento alla foto pubblicata dalla parente. Ecco cosa ha risposto alla sua congiunta.

Rosita Celentano, lo scatto: “Sto invecchiando bene”

Rosita Celentano si è collegata sul suo profilo ufficiale su Instagram e ha pubblicato una nuova foto.

Ecco lo scatto:



Come potete vedere, nella immagine è presente proprio lei, la figlia di Adriano Celentano che ha voluto far vedere ai suoi seguaci come sta invecchiando.

“Beh…dai…invecchiare così ci metto la firma“, si legge in didascalia, ma un fan le dice “Bellissima come sempre“.

In tanti, hanno commentato la foto e in moltissimi le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e il suo make-up.

Rosita Celentano, la più bella della famiglia

Alessandra Celentano, maestra di Amici, ha commentato lo scatto pubblicato dalla amata cugina con le seguenti parole:

“Ma noooo! Sei molto più bella!“.

Le due cugine sono sempre andate molto d’accordo e, sin da piccolissime, si sono mostrate molto unite.

La foto – presumibilmente – mostra Rosita tra qualche anno, forse ha usato qualche applicazione per vedere come sarebbe invecchiata, visto che – nella realtà – è un po’ più diversa.

Sta di fatto che, app o meno, la donna è sempre bella, proprio come ha detto la cugina.