Rosalinda Celentano tumore: il post di Rosita commuove il web

Dopo il dramma del tumore raccontato in diretta da Rosalinda Celentano, arriva il post della sorella Rosita: fan commossi.

Un post che non è passato inosservato quello di Rosita Celentano: Rosalinda, che sta partecipando a Ballando con le stelle, ha voluto condividere il suo dramma con il pubblico che sta imparando a conoscere il suo talento (non quello nella recitazione già noto, ma quello nella danza).

Rosalinda, infatti, ha raccontato del tumore che l’ha colpita a 47 anni.

Quella di Rosalinda Celentano non è stata una vita facile nonostante le fortuna di nascere in una famiglia molto nota, come quella formata da Claudia Mori e Adriano Celentano.

Sicuramente, il fatto di essere omosessuale non le ha reso la vita semplice. Ma come se non bastasse alle discriminazioni e ai sessismi si è aggiunto anche il tumore.

Rispettando la sua natura, Rosalinda ha voluto ballare con una ballerina Tinna Hoffmann. Inizialmente, avrebbe dovuto ballare con Samuel Peron, che purtroppo – poco prima che iniziasse il programma – è risultato positivo.

Le due donne hanno emozionato molto il pubblico e hanno conquistato telespettatori e giuria.

Rosalinda tra tumore e sofferenza: le parole di Rosita

Rosalinda, la malattia e l’operazione

Proprio durante la puntata, Rosalinda ha rivelato di aver avuto un tumore che ha reso ancor più difficile il già tormentato rapporto con il suo corpo:

Ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto, poi mi volevano rifare, però io non ho voluto

Queste le prime parole di Rosalinda Celentano a Ballando con le Stelle, dove ha parlato della sua malattia. Una dura battaglia che le ha permesso però di fortificarsi. Ha, inoltre, rivelato:

Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore: l’ho avuto e, insomma, sto bene

Passato il momento più delicato, Rosalinda si è detta consapevole di essere stata una persona ingrata rispetto alla vita.

Assai facile capire il motivo:

Io non avendo mai avuto un rapporto col mio corpo, non mi sono mai fisicamente piaciuta

E per lei sua sorella Rosita Celentano si è espressa pubblicamente, dedicandole un dolce post su Instagram. Una dedica breve e concisa ma molto significativa: