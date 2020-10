Rosalinda Celentano, il gesto violento contro Carolyn a telecamere spente

Un gesto totalmente inaspettato quello di Rosalinda Celentano contro la giudice di Ballando Carolyn Smith: ecco cos’è successo.

In un programma come quello di Milly Carlucci non ci si aspetterebbe di vedere scene come quella che ha avuto protagonista Rosalinda Celentano, a Ballando con le Stelle. Un gesto che nessuno si aspettava.

La figlia di Adriano e Claudia Mori, in coppia con Tinna Hoffmann, è una delle protagoniste assolute di questa edizione di Ballando con le Stelle già speciale e diversa dagli altri anni per via del Covid-19. Il gesto di Rosalinda non poteva passare inosservato.

Rosalinda Celentano, il gesto contro Carolyn

La Presidentessa di giuria non poteva nascondere quanto accaduto: Carolyn Smith ha rivelato il gesto di Rosalinda a tutti esattamente dopo l’esibizione con la bellissima ballerina. La giurata ha raccontato l’episodio accaduto tra le due nel camerino poco prima della diretta del programma:

“Mi hai tirato addosso un pezzo di pane!”

Ma Rosalinda subito si difende:

“Non volevo colpire te“.

Questa accusa ha reso il clima subito più teso e la conduttrice più imbarazzata. Ma ovviamente tutto è terminato in pochi secondo con un mucchio di risate che hanno subito reso il racconto di Carolyn leggero e divertente. Rosalinda stava giocando e quello contro la Smith è stato un banalissimo incidente:

“Sono passata davanti al camerino di Rosalinda e mi è arrivata una pagnotta addosso! Menomale che non mi hai ammazzata con quel pezzo di pane!”

La Celentano un po’ dispiaciuta per il gesto involontario si è subito scusata:

“Non volevo colpire te. Stavo solo giocando. Ho lanciato un panino ma è sbucata lei“.

Celentano, l’errore di Paolo Belli

Purtroppo per Rosalinda, dopo quella simpatica di Carolyn, ha dovuto affrontare un’altra gatta da pelare: il co-presentatore Paolo Belli, infatti, ha fatto un errore che non è passato inosservato nell’elencare le coppie in gara, come di consueto, ad inizio puntata. A Milly Carlucci, che non sfugge niente, anche questo errorino è giunto all’orecchio.

La conduttrice ha invitato il suo braccio destro a scusarsi, ovviamente in modo simpatico, con la coppia in gara e a pronunciare correttamente il nome della ballerina. Belli, in pratica ha confuso il nome di Rosalinda con quello della sorella, altrettanto famosa: “Rosita”.

Le scuse sono arrivate subito, ma per Rosalinda non è stato un problema la confusione sul nome.