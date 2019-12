Rompicapo virale: riesci a risolvere l’operazione lunghissima senza errori? Provaci!

Il rompicapo che ti proponiamo è già diventato virale sul web perché manda in confusione tutti quelli che ci provano, e tu sei capace?

Quando si parla di rompicapo matematici non si sa mai cosa aspettarsi, quello che ti proponiamo è diventato virale sui social perché anche se non sembra complesso tantissime persone lo sbagliano. Mettiti alla prova anche tu con l’operazione lunghissima!

Il rompicapo virale dei numeri uguali

Se sei un appassionato di rompicapo questo indovinello matematico non ti preoccuperá ma attento a non sottovalutare l”operazione che ti proponiamo.

Come si sa i rompicapo matematici richiedono una grande abilità logica e una conoscenza delle regole matematiche ma anche una dose di fortuna.

Non meno importante è riuscire a non distrarsi perché basta anche un attimo che si rischia di cadere in errore.

Es è quello che molti utenti dei social stanno riscontrando con questo indovinello, una semplice distrazione e l’errore è assicurato.

Non ci credi? Provare per credere!

Sai risolvere l’operazione così lunga?

Per aiutarti ti diamo subito un suggerimento: se non l’hai fatto torna a guardare la foto allegata all’articolo dove troverai l’operazione da risolvere.

Come puoi notare la difficoltà dell’indovinello sta nei numeri tutti uguali che confondono il nostro cervello.

Quando ti senti pronto prova a dare la soluzione che per te è corretta e poi leggi la soluzione.

Mi raccomando non barare e se non hai ancora risposto non proseguire nella lettura, altrimenti guarda pure se hai battuto i tuoi amici oppure se ti toccherà offrire un caffè!

Leggi la soluzione

La soluzione all’indovinello risulterà molto semplice per alcune persone e molto complessa per altre.

Come è possibile? Ciò dipende sia dall’esercizio a risolvere enigmi simili sia alla facoltà di cogliere o meno alcuni particolari in un’immagine.

Il risultato corretto dell’operazione è 1

Innanzitutto bisognava osservare bene l’immagine per notare che le prime righe non fanno parte dell’operazione non essendo presente il segno + o meno ecc..

Quindi andava considerata solo l’ultima riga dove si doveva applicare la regola che qualsiasi numero moltiplicato per 0 da 0, perciò:

1+1= 2×0= 0+1= 1

Eravate riusciti a trovare la risposta con entrambi i ragionamenti corretti o avete sbagliato? Se volete scrivere nei commenti i vostri pareri e continuate a seguirci per allenarvi ancora con rompicapo come questo!