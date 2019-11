Rompicapo ottico: di che colore sono i cerchi? L’illusione è già virale

Il rompicapo ottico che ti proponiamo è molto particolare pur nella sua semplicità e ti stupirà senza dubbio, mettiti alla prova!

Le immagini illusorie sono molto affascinanti ed alcune sono veri e propri rompicapo ottico. Quello che ti proponiamo è diventato virale perché in molti non riescono a capirne il meccanismo.

Illusione o rompicapo ottico

Le illusioni ottiche sono immagini che stimolano la nostra mente in maniera contrastante.

Utilizzando particolari stratagemmi, ad esempio la sovrapposizione di vari colori, o la prospettiva ecc ci convincono di vedere alcune immagini piuttosto che altre.

Le illusioni ottiche sono state utilizzate oltre che per l’arte, per i test di personalità e come enigmi da risolvere.

In questo caso infatti l’illusione che ti proponiamo è diventata un vero rompicapo ottico che è diventato virale sul web coinvolgendo moltissime persone che cercano di dare la risposta giusta.

Quali colori vedi?

Questa illusione ottica ha anche un creatore: un professore dell’Università del Texas di nome David Novick l’ha messa a punto nel 2018 e diffusa su Twitter.

Da allora milioni di utenti dei social media lo hanno condiviso e commentato.

Se vuoi provare anche tu, ti spieghiamo quale è lo scopo del rompicapo ottico.

Nell’immagine che hai visto in alto nella pagina, ci sono una serie di cerchi colorati su uno sfondo a sua volta colorato.

Fin qui tutto semplice, ma se ti chiediamo di che colore sono i cerchi, sapresti rispondere?

Prova a dire la tua, se vuoi lascia un commento e poi leggi la soluzione!

La soluzione dei “coriandoli”

Non c’è una vera e propria risposta a questo rompicapo, che continuerà a lasciare nel dubbio chi lo prova.

Alcuni infatti vedranno alcuni colori dei cerchi, tutti differenti, altri vedranno lo stesso colore.

Come è possibile?

La ragione sta proprio..nel mezzo!

Infatti essendo un’illusione ottica, il colore che noi percepiamo dipende solamente dalla vicinanza o meno dall’immagine.

Se provate infatti ad avvicinarvi all’immagine i colori diverranno quasi la stessa tonalità, mentre più lontano appariranno distinti.

In realtà ha ragione chi ha risposto che i cerchi sono tutti dello stesso colore ma in questa illusione, detta Di Munker come altre simili il colore di un oggetto come lo percepiamo è influenzato da quello di altri oggetti vicini o dell’ambiente.

Il dottor Novick ha così commentato su Twitter la sua illusione ottica dei “coriandoli”:

“Le differenze sono sottili, tuttavia, e dipendono dalla dimensione dell’immagine quando viene visualizzata”

Se ti è piaciuto seguici ancora per scoprire nuovi rompicapo ed illusioni ottiche!