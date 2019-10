Rompicapo della frutta: pochi sanno risolverlo, sei tra questi? Mettiti alla prova!

Alcuni rompicapo in apparenza molto facili nascondono insidie. Metti alla prova la tua intelligenza con l’indovinello matematico della frutta!

Chi non ha mai tentato di risolvere un rompicapo matematico? Questo che vi proponiamo in apparenza potrebbe sembrare facile ma solo poche persone sono riuscite a risolverlo. Siete tra queste?

Indovinelli che passione!

Da sempre l’uomo è stao affascinato dalle sfide di logica e matematica.

Basti citare il famoso indovinello della Sfinge, che nella Mitologia greca metteva alla prova i viaggiatori che desideravano entrare nella città di Tebe. Solo Edipo riuscì a risolverlo e ancor oggi per chi si cimenta nell’impresa di risolverlo non risulta facile.

L’indovinello dunque, o enigma, mantiene un fascino particolare che ci spinge a cercare di risolverlo.

Le abilità messe in campo sono un insieme di conoscenze matematiche, capacità di pensiero logico e di problem solving, come la psicologia insegna e si possono esercitare attraverso test psicologici o indovinelli di questo tipo.

Dunque anche questa sfida che vi proponiamo è interessante e stimolante, non fatevi ingannare dall’apparente semplicità ma mettetevi alla prova!

Il Rompicapo della Frutta

Questo rompicapo che vi proponiamo è molto popolare sul web ed alcuni lo ricevono anche via wattsapp o sui social e sta creando grande fermento in quanto la maggior parte delle persone che ci prova non riesce a risolverlo.

Volete tentare?

Ecco che la situazione che vi si presenta è una sorta di equazione con simboli grafici ossia disegni di frutti al posto dei numeri.

Cercate dunque di risolvere tale equazione nel modo corretto e solo poi guardate la soluzione che abbiamo allegato.

Non barate!

La Soluzione

Se avete risolto l’enigma sarete impazienti di conoscere la risposta corretta.

Il metodo per affrontare l’indovinello è sostituire a ciascun simbolo di frutto il corretto valore numerico.

Seguendo ciascuna riga di equazione possiamo provare a risolverlo così:

Mela+ mela+ mela= 30, quindi 1 mela vale 10

30, quindi 1 mela vale mela + banane+ banane= 18, le banane valgono 4

+ 18, le banane valgono banane – cocchi= 2, quindi i cocchi valgono 2

e l’ultima riga? seguendo istintivamente la sequenza di certo molti di voi hanno dato come soluzione finale è 16.

Sbagliato!

Pochissimi avranno notato che l’ultima riga dell’equazione è leggermente differente dalle altre

La quantità per ciascun tipo di frutta è differente e dunque anche il risultato sarà differente da come ci saremmo aspettati:

1 cocco = 1

= 1 mela = 10

= 3 banane= 3

dunque 1+ 10+ 30= 14

La soluzione corretta è dunque 14.

Siete riusciti a risolverlo correttamente? o anche voi vi siete lasciati ingannare ?

Se vi piacciono gli enigmi di questo tipo continuate a seguirci per mettere ancora alla prova la vostra capacità logica!