Rompicapo dei 9: risolvilo in soli 10 secondi, provaci senza barare!

Se sei appassionato di sfide ed indovinelli non puoi farti scappare il rompicapo del 9, dovrai però risolverlo entro 10 secondi, molti sbagliano!

Per tener in forma anche il cervello bisogna allenarlo costantemente, con questo rompicapo del 9 potrai farlo e divertirti. Risolvilo e stupisci tutti!

Allenati con il rompicapo del 9

Anche se ci sembra di aver fatto abbastanza negli anni della scuola in realtà il cervello è un organo che va allenato come tutti gli altri per restare attivo ed in forma.

Ciò significa che oltre alle normali attività quotidiane dovremmo prevedere dei momenti in cui ci dedichiamo alla stimolazione cerebrale.

Proprio come una seduta in palestra o dall’estetista.

Se non abbiamo molto tempo la bella notizia è che non ci vuole molto, basta anche dedicarsi a risolvere un rompicapo al giorno e il risultato sarà assicurato.

Provare per credere!

Quale sarà il risultato?

L’inventore del rompicapo di oggi ha pensato bene di utilizzare solo il numero 9.

Ciò complica di più la percezione della difficoltà perché ci si può confondere maggiormente.

Inoltre non ci sono parentesi e dunque starà a te decidere in che ordine effettuare le operazioni.

Ecco cosa dovrai risolvere:

9+9:9+9×9-9= ?

Sei pronto? Se pensi di sì punta il timer sui 10 secondi e risolvi il rompicapo!

Se sei curioso ecco la soluzione

Hai provato a fare i calcoli a mente o scritti?

L’importante è che tu non abbia barato andando subito a leggere la soluzione che ti scriviamo più in basso!

Per risolvere il rompicapo avresti dovuto recuperare le regole studiate a scuola.

Per correttezza te le indichiamo così che tu possa ripassarle in caso ti sia dimenticato.

Innanzitutto vanno eseguite le operazioni nelle parentesi ma in questo caso non ce ne sono quindi come fare? Semplice, prima di tutto dovrai eseguire le divisioni e le moltiplicazioni, nell’ordine in cui le trovi.

In seguito potrai effettuare anche le addizioni e le sottrazioni anch’esse come si trovano scritte.

Tutto chiaro?

Ecco allora il risultato dell’operazione: 82

Scrivici nei commenti se sei riuscito a risolverlo ed in quanto tempo e torna a trovarci!