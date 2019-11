‘Si illude di riabbracciare Ylenia’ Lory Del Santo contro Romina Power: il duro attacco alla cantante

Dopo l’appello struggente appello di Romina Power a ‘Chi l’ha visto’, Lory Del Santo intervistata da ‘Di più’ attacca duramente la cantante statunitense: ‘Si illude’

La scomparsa di Ylenia Carrisi, nonostante siano trascorsi 25 anni è ancora avvolta dal mistero. Nelle sue numerose interviste, la madre, Romina Power non ha mai nascosto di essere ‘fino a prova contraria’ convinta del fatto che la sua primogenita sia in qualche angolo del mondo a vivere quella vita ‘che avrebbe sempre voluto vivere’, come dichiarato anche da Yari Carrisi nel suo ultimo intervento al Maurizio Costanzo Show.

Un dolore straziante, che in questo mese di Novembre si è fatto ancora più vivo in lei e nella sua famiglia. In questo mese infatti ricade l’anniversario della nascita della figlia di Al Bano Carrisi. Per questa ragione ‘affinchè qualcuno possa riconoscerla’, Romina Power sta pubblicando una sua foto al giorno, perchè il suo grido d’amore arrivi sino in capo al mondo.

L’ultimo appello proprio qualche giorno fa nel corso del programma di Federica Sciarelli, ‘Chi l’ha visto’ nell’arco del quale è stato mostrato al pubblico una nuova simulazione di invecchiamento, che mostra come potrebbe apparire oggi Ylenia Carrisi. A questo segue l’attacco di Lory Del Santo a ‘Nuovo’. Scopriamo di più.

Romina Power, l’appello a ‘Chi l’ha visto’

Durante l’ultima puntata di ‘Chi l’ha Visto’, la cantante statunitense ha lanciato un nuovo appello al pubblico per sua figlia Ylenia scomparsa da New Orleans nel 1993. Ecco cosa ha dichiarato al programma di Federica Sciarelli:

‘Il mese di novembre lo considero il mese di Ylenia perché in questo è nata. In questo mese, io posto una sua fotografia ogni giorno, nel caso qualcuno la riconosca’

poi aggiunge e conclude:

‘Mi rendo conto che sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare’

Inoltre nel corso della puntata è stato mandato in onda un nuovo ‘age progressed’ che mostra come apparirebbe oggi Ylenia (l’articolo continua dopo la foto con le parole di Lory del Santo):

Lory Del Santo su Romina Power: ‘Si illude’

Dopo l’appello a Rai 3, il settimanale ‘Di più’ ha avviato un’inchiesta tra i volti noti della tv, chiedendo loro se una madre possa o meno arrendersi alla scomparsa di un figlio.

Tra le diverse risposte arriva quella della showgirl Lory Del Santo, la quale nella sua vita ha affrontato due lutti gravissimi, i suoi due figli Conor e Loren. Ecco cosa ha dichiarato a al noto settimanale:

‘Romina fa fatica ad accettare la morte della sua Ylenia’

poi continua e conclude, facendo a sua volta un appello alla cantante statunitense:

‘Si illude, dovrebbe fare i conti con se stessa. Bisogna essere consapevoli di un nostro fallimento come genitori’

A differenza di Romina Power, Al Bano Carrisi è dell’idea che la figlia non sia più su questa terra, tanto da far dichiarare con sentenza la sua ‘morte presunta’.