Romina Power mostra il nipotino Kai sui social per la prima volta: “Il mio amorino” – Foto

Una bellissima foto quella pubblicata da Romina Power, la ex moglie di Al Bano ha pubblicato una foto molto dolce del nipotino Kai

Sono molto dolci con l’ultimo arrivato in famiglia, sia Al Bano che Romina Power. I due però cercano di tenere lontani i più piccoli dal gossip. Lo hanno fatto in passato con i figli, anche se . data la loro popolarità- era praticamente impossibile che la gente non si interessasse alla loro vita.

Romina Power, la foto del nipote intenerisce il web

Una foto dolcissima quella della bellissima Romina Power. La cantante ha voluto mostrare il suo piccolo Kai sui social, cosa che la figlia Cristel Carrisi, mamma del piccolino, evita di fare caldamente. Essendo molto dolce, la figlia di Al Bano vorrebbe tanto mostrare il bel faccino di Kai ma chiaramente vuole proteggere la sua privacy da tutta la popolarità che investe da smepre i suoi genitori.

Cristel presto diventerà mamma anche di una bella bambina. Ad agosto è previsto il parto. La figlia di Romina non vede l’ora di poter tenere in braccio anche la sua piccoletta.

Romina, nonna presente e premurosa

Come ogni nonna, anche Romina Power non vedeva l’ora di riabbracciare il suo cuccioletto. Il piccolino vive con mamma e papà in Croazia. Una famiglia dolcissima che fonda il rapporto sul rispetto reciproco e sull’amore sincero.

Romina però, per i suoi impegni, spesso è lontana da Kai per mesi. Da nonna questa cosa le provoca molto dolore, ma poi, ogni volta che lo incontra, è sempre una esplosione di gioia.

Il piccolo Kai è davvero un amore, un bambino dolcissimo e molto intelligente. Nello scatto tenerissimo lo vediamo in piedi mentre ammira l’arcobaleno, una delle cose naturale che i bambini reputano in realtà frutto di una magia. Una scena davvero bellissima immortalata per sempre in uno scatto stupendo.